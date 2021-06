Guilty Gear Strive: ecco i requisiti di sistema per PC!

Uscito ormai da un paio di giorni, Guilty Gear Strive è l’ultimo capitolo della serie di picchiaduro in salsa anime di Arc System Works arrivato su console e PC: vediamo insieme i requisiti di sistema per quest’ultima versione

Per gli appassionati di picchiaduro non esistono solo Street Fighter e Mortal Kombat. Una serie decisamente meno conosciuta, ma ugualmente apprezzata dai fan, è sicuramente Guilty Gear, arrivata recentemente al quarto capitolo con l’uscita di Strive. Dopo ben due open beta, di cui una ha causato un rinvio del titolo proprio al mese di giugno a causa dei feedback ricevuti dall’utenza, il gioco è ufficialmente uscito su PS4, PS5 e PC lo scorso 11 giugno, riscuotendo un discreto successo fra la critica specializzata.

Una volta aperta la pagina ufficiale di Steam, come sempre, ne sono stati svelati anche i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC. Con uno spazio necessario di 16 GB (patch ovviamente escluse), Guilty Gear Strive non sembra voler essere qualcosa di particolarmente esoso per le vostre macchine. Vi lasciamo ai soliti specchietti.

Vediamo insieme i requisiti minimi e raccomandati per PC di Guilty Gear Strive

Iniziamo con i requisiti minimi di sistema:

Sistema Operativo : Windows 8/10 64-bit

: Windows 8/10 64-bit CPU : AMD FX-4350, 4.2 GHz | Intel Core i5-3450, 3.10 GHz

: AMD FX-4350, 4.2 GHz | Intel Core i5-3450, 3.10 GHz RAM : 4GB

: 4GB GPU : Radeon HD 6870, 1 GB | GeForce GTX 650 Ti, 1 GB

: Radeon HD 6870, 1 GB | GeForce GTX 650 Ti, 1 GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Rete : Connessione a Banda Larga

: Connessione a Banda Larga Spazio di archiviazione necessario: 16 GB

Qui di seguito invece trovate i requisiti raccomandati per far girare al meglio Guilty Gear Strive

Sistema Operativo : Windows 8/10 64-bit

: Windows 8/10 64-bit CPU : Intel Core i7-3770, 3.40 GHz

: Intel Core i7-3770, 3.40 GHz RAM : 8GB

: 8GB GPU : Video GeForce GTX 660

: Video GeForce GTX 660 DirectX : Versione 11

: Versione 11 Rete : Connessione a Banda Larga

: Connessione a Banda Larga Spazio di archiviazione necessario: 16 GB

Questi erano i requisiti minimi e raccomandati di sistema per la versione PC di Guilty Gear Strive. Che cosa ne pensate del nuovo picchiaduro di Arc System Works? Ci state giocando? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!