Guilty Gear Strive: pubblicato il nuovo capitolo della nota saga picchiaduro

Arriva da Bandai Namco la notizia del rilascio sul mercato di Guilty Gear Strive, l’ultimo capitolo della nota saga di videogiochi picchiaduro

Bandai Namco ha pubblicato oggi Guilty Gear Strive. Il videogioco è stato sviluppato da Arc System Works e rappresenta l’ultimo capitolo della nota saga di videogiochi picchiaduro Guilty Gear, che ha esordito nel lontano 1998. Per motivi che andremo a illustrare in seguito, questo titolo si propone di fungere da importante momento di passaggio per lo storico franchise. Il gioco è stato pubblicato in due diverse versioni: Ultimate e Deluxe ed è stato reso disponibile PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

Guilty Gear Strive: ecco quali saranno le novità proposte dal titolo

La principale novità proposta dal titolo è forse quella che segna in maniera più netta la sua volontà di rottura rispetto alla tradizione della serie: Guilty Gear Strive sarà il primo videogioco del franchise a utilizzare una grafica tridimensionale. Allo stesso tempo, per mantenere un contatto con quanto è stato proposto sino ad ora, l’estetica rimarrà profondamente legata all’immaginario degli anime classici. Di fatto, il gioco ricorre alla tecnica nota come 2.5D, che fa convivere modelli bidimensionali e tridimensionali all’interno dello stesso comparto grafico.

Quello che invece rimane invariato rispetto ai precedenti Guilty Gear è la presenza di un ampio parco di combattenti tra i quali il giocatore può scegliere. Oltre a essere numerosi, i personaggi sono tutti dotati di specifiche che rendono univoco il loro stile di combattimento. Anche per quanto riguarda la giocabilità, nonostante alcune piccole novità, il team di sviluppo ha scelto di mantenere l’approccio tipico della saga, che si basa su di un gameplay profondo ma intuitivo. Inoltre, nei giorni scorsi, è stato resa pubblica la lista dei trofei contenuti dal gioco.

