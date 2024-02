Car of the Year 2024: a trionfare è la Renault Scenic E-Tech

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, chi si è insediato sul podio del premio Car of the Year 2024, vinto dalla nuova Renault Scenic E-Tech: il futuro sembra proprio essere completamente elettrico

La Renault Scenic E-Tech è stata incoronata auto dell’anno 2024 al Salone di Ginevra, battendo la BMW Serie 5 e la Peugeot 3008 (qui tutte le informazioni!). La giuria, composta da 58 giornalisti di 22 paesi, ha premiato la crossover elettrica francese per la sua autonomia di 500 km, l’abitacolo spazioso e il prezzo competitivo. La vittoria della Scenic E-Tech conferma la tendenza del mercato verso l’elettrificazione. È il terzo anno consecutivo che un’auto elettrica vince il premio Car of the Year: nel 2023 vinse la Jeep Avenger, mentre nel 2022 la Kia EV6.

Le altre finaliste

Le altre finaliste del Car of the Year 2024 erano:

Kia EV9 (190 punti)

Volvo EX30 (168 punti)

BYD Seal (131 punti)

Toyota C-HR (127 punti)

La Renault Scenic E-Tech vince il premio Car of the Year 2024 al Salone di Ginevra

La nuova Scenic E-Tech è un’auto versatile e spaziosa, ideale per le famiglie. Ha un abitacolo modulare con cinque posti comodi e un bagagliaio capiente. La motorizzazione elettrica è silenziosa e potente, e offre un’autonomia di 500 km. La Scenic E-Tech è disponibile in quattro allestimenti: Evolution, Techno, Iconic e Initiale Paris. Le motorizzazioni disponibili sono due: una da 160 CV e una da 220 CV. I prezzi partono da 40.000 euro. La vittoria della Renault Scenic E-Tech è un segnale importante per il futuro dell’industria automobilistica. È un segno che i consumatori sono sempre più propensi ad acquistare auto elettriche, che sono più sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Una tendenza sottolineata anche dalla gamma delle finaliste al premio di quest’anno: su sette candidati, quattro sono modelli esclusivamente elettrici, mentre gli altri tre presentano versioni elettriche o plug-in. Che il futuro sia, davvero, completamente elettrico? Sarà soltanto il tempo a dircelo. Nel frattempo, complimenti a Renault! Se volete qualche consiglio su quale auto elettrica acquistare, il nostro articolo dedicato alle migliori sul mercato potrebbe esservi utile. Cliccate qui!

La Renault Scenic E-Tech è una degna vincitrice del premio Car of the Year 2024. È un’auto innovativa, tecnologica e sostenibile che rappresenta il futuro della mobilità. Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!