Guilty Gear Strive: svelate le date per la seconda open beta

Arc System Works ha, nelle scorse ore, confermato le date per la seconda versione open beta dedicata a Guilty Gear Strive, prevista per PS4 e PS5

Dopo un rinvio della sua iniziale data d’uscita, Guilty Gear Strive si sta avvicinando a passi da gigante. Un rinvio in realtà dettato da diversi problemi avuti dagli sviluppatori e dai giocatori durante il periodo della prima versione open beta, rilasciata lo scorso febbraio, che ha costretto Arc System Works a ritagliarsi qualche mese in più per aggiustare il tiro. Il gioco arriverà il prossimo 11 giugno su PlayStation 4 e PlayStation 5 e le premesse per essere una perla per gli appassionati di picchiaduro in salsa anime ce ne sono, eccome.

Nelle scorse ore, Arc System Works e Bandai Namco hanno anche annunciato le date per la seconda open beta dedicata al titolo, in previsione del lancio. Il test inizierà il prossimo 13 maggio alle 5 del mattino ora italiana e terminerà il 16 maggio alle 4.59 del mattino, sempre ora italiana. La beta sarà disponibile per tutti i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 e l’azienda ha anche annunciato di aver reso disponibili altri due combattenti: I-No e Anji Mito.

Le modalità disponibili saranno diverse e vanno dal “normale” Network play, al Versus, alla parte di Tutorial e Training per provare le mosse di ogni personaggio. I giocatori di PS4 e PS5 potranno anche scontrarsi in combattimenti online grazie alla possibilità di gioco cross-platform. Inoltre, non avrete bisogno di un abbonamento PlayStation Plus per accedere alle modalità online. Se avete già scaricato il client della prima open beta, potrete semplicemente effettuare l’aggiornamento alla seconda senza alcun tipo di download.

Svelate le date anche della seconda open beta, quindi, Guilty Gear Strive si appresta ad arrivare su PS4, PS5 e PC il prossimo giugno. Vi ricordiamo che sono disponibili anche due edizioni limitate, la Deluxe e la Ultimate Edition, che se acquistate vi consentiranno di iniziare a giocare l’8 giugno, oltre a tutti i contenuti aggiuntivi del caso. Che cosa ne pensate? Siete appassionati della serie? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!