In arrivo il nuovo set LEGO Ideas Macchina da scrivere

Il gruppo LEGO presenta il nuovo set LEGO Ideas Macchina da scrivere, pensato per fare felici gli scrittori in erba e gli appassionati di tutto ciò che è vintage

Ideato dal fan LEGO Steve Guinness di Chester nel Regno Unito, che ha proposto il suo progetto attraverso la piattaforma LEGO Ideas, il set LEGO Ideas Macchina da scrivere si rifà a un modello contemporaneo di macchina da scrivere d’epoca, simile a quella usata anche dal fondatore del Gruppo LEGO Ole Kirk Christiansen.

Ingegnosamente progettata per riprodurre il funzionamento e la sensazione al tatto di una macchina da scrivere classica, la Macchina da scrivere LEGO Ideas è dotata di una barra dei caratteri centrale che si alza ogni volta che viene premuto un tasto, è collegata a un carrello che si muove mentre si scrive e presenta un cilindro che può essere alimentato con carta vera.

Richiamando l’arte ormai perduta dello scrivere lettere, questo set di qualità premium è inoltre accompagnato da una lettera scritta e firmata da Thomas Kirk Kristiansen, Presidente del Gruppo LEGO ed esponente della quarta generazione della famiglia, che ancora oggi possiede l’azienda.

L’idea iniziale della macchina da scrivere nasce dal progetto del fan LEGO Steve Guinness presentato sulla piattaforma LEGO Ideas, un’iniziativa LEGO che prende nuove idee nate dall’immaginazione e votate dai fan e le trasforma in realtà. Steve Guinness ha dichiarato, a proposito del progetto:

Volevo creare qualcosa di completamente diverso da qualsiasi cosa LEGO avesse mai fatto prima, dimostrando che, con i LEGO, si può fare davvero qualunque cosa. Innanzitutto, ho comprato una macchina da scrivere vintage, per documentarmi, poi ho giocato con i mattoncini e il meccanismo finché non sono stato soddisfatto del progetto. Spero che questo set riporti alla memoria dei fan adulti come me dei bei ricordi e ispiri meraviglia e curiosità nei fan più giovani, che potrebbero non aver mai visto una vera macchina da scrivere!