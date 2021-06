E3 2021: tutti gli annunci dell’Ubisoft Forward

In questo ultimo evento Ubisoft sono stati mostrati diversi titoli e anche qualche novità inaspettata. Andiamo a ricapitolare insieme tutti gli annunci fatti da Ubisoft in questo E3 2021

Dopo il succoso aperitivo costituito dalla conferenza di apertura Summer Game Fest, passiamo in questo articolo di recap a ripercorrere tutti gli annunci fatti in questo E3 2021 da Ubisoft. Al di là di tutte le considerazioni in merito alla qualità dei titoli presentati, una cosa è certa: Ubisoft non è una di quelle aziende su cui poter sorvolare. Sia perché, nel bene e nel male, i loro brand hanno sempre conquistato l’attenzione del pubblico (dalle critiche ad Assassin’s Creed ai seguitissimi eventi eSport dedicati a Siege), sia perché, innegabilmente, l’azienda ha sempre cercato di innovare diversificando i suoi prodotti. Andiamo dunque a riassumere tutti gli annunci di questo Ubisoft Forward. Cercheremo di agevolare la lettura di questo articolo con una serie di elenchi.

Dittatori, assassini e motociclette

Ma partiamo con ordine. Nel corso dell’evento abbiamo potuto dare un’occhiata in modo più approfondito a diversi titoli già presentati e annunciati dalla compagnia. Nel pre show sono stati dati aggiornamenti al pubblico su titoli quali Assassin’s Creed Valhalla e Rainbow Six Siege. Tralasciando le grandi assenze, da Beyond Good & Evil 2 al remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, da Skull and Bones a Splinter Cell oppure i giochi di Star Wars, la conferenza ha comunque visto diversi approfondimenti su titoli già annunciati e nuovi, inediti annunci.

Nuove uscite – Ubisoft Forward E3 2021: tutti gli annunci

La conferenza è stata preceduta da un pre show nel quale sono stati mostrati alcuni brevi insight su diversi argomenti, dall’accessiblità nei videogiochi al significato di “fase gold” nello sviluppo. Per quanto riguarda i titoli, sono da rimarcare brevemente l’aggiunta delle tartarughe ninja in Brawlhalla e l’update di The Crew 2 con nuovi veicoli e nuove stagioni future. Entrando nel merito della conferenza vera e propria i primi titoli presentati sono stati i seguenti.

Rainbow Six Extraction: il nuovo Rainbow uscirà il 16 di settembre . A differenza di Siege, questo sarà un titolo cooperativo e avrà come obiettivo l’eliminazione di creature nate da un virus alieno. Sono stati mostrati alcuni momenti di gameplay oltre all’annuncio del cross play .

il nuovo Rainbow uscirà il . A differenza di Siege, questo sarà un titolo cooperativo e avrà come obiettivo l’eliminazione di creature nate da un virus alieno. Sono stati mostrati alcuni momenti di gameplay oltre all’annuncio del . Rocksmith+: questa nuova applicazione per imparare a suonare la chitarra è disponibile da subito in closed beta. Giocando a Rocksmith+ imparare divertendovi . Potrete inoltre collegare il vostro strumento allo smartphone per un’esperienza più completa.

questa nuova applicazione per imparare a suonare la chitarra è disponibile da subito in closed beta. Giocando a Rocksmith+ . Potrete inoltre collegare il vostro strumento allo smartphone per un’esperienza più completa. Riders Republic: rivelata anche la data d’uscita di Riders Republic, titolo open world a tema gare sportive. In questo multiplayer saranno presenti molte gare da affrontare, oltre alla possibilità della prima persona.

Aggiornamenti su diversi titoli – Ubisoft Forward E3 2021: tutti gli annunci

Lungo la conferenza sono stati dati diversi update su titoli già disponibili. In questa parte della conferenza, la novità di più grande rilievo è stato sicuramente l’annuncio per Rainbow Six Siege del cross play tra PC, Stadia e Luna. Inoltre, in futuro, il cross play sarà esteso anche per gli utenti console. Andiamo ora a vedere per quali altri titoli è previsto un update.

For Honor: annunciato l’aggiornamento Mirage che da il via alla stagione 2 dell’anno 5.

annunciato l’aggiornamento che da il via alla stagione 2 dell’anno 5. Brawlhalla: come già anticipato, le tartarughe ninja arriveranno presto su Brawlhalla.

come già anticipato, le tartarughe ninja arriveranno presto su Brawlhalla. Watch Dogs Legion Bloodline: mostrato un breve trailer dell’espansione.

mostrato un breve trailer dell’espansione. Just Dance 2022: annunciata la data d’uscita, il titolo sarà disponibile il 4 novembre 2021 .

annunciata la data d’uscita, il titolo sarà disponibile il . Assassin’s Creed Valhalla: mostrati diversi contenuti della prossima espansione Siege of Paris. Il DLC includerà nuove abilità, armi, nuovo equipaggiamento e nuovi nemici. Inoltre è stato annunciato il Discovery Tour per Valhalla oltre al supporto della compagnia per il secondo anno del titolo.

Serie tv e un paio di chicche – Ubisoft Forward E3 2021: tutti gli annunci

Nella seconda parte dello show si è potuto dare un’occhiata a due trailer relativi a due produzioni filmiche e televisive creati dalla divisione Ubisoft Film and Television. Stiamo parlando di Mythic Quest, disponibile su Apple+ e Werewolves Within, film che arriverà nelle sale il 25 giugno e il 2 luglio in streaming on demand. Successivamente è stato mostrato nuovo contenuto relativo a Far Cry 6. Abbiamo poi potuto ammirare una sequenza di Antón Castillo, interpretato da Giancarlo Esposito, tramite una cut scene in cinematica. Infine sempre per quanto riguarda Far Cry, è stato presentato un misterioso titolo chiamato Far Cry 3 Blood Dragon. Il momento clou dello show tuttavia, è rappresentato dai due annunci finali, ovvero:

Mario + Rabbits Sparks of Hope: sequel di Mario + Rabbits, sviluppato da Ubisoft Milano. Il titolo, in uscita nel corso del 2022, è stato presentato con trailer gameplay in pre alpha.

Avatar Frontiers of Pandora: vera bomba dello show. Il titolo, basato sul franchise di Avatar, farà uso del nuovo engine proprietario Snowdrop. Il gioco, che sembra riecheggiare i paesaggi e le atmosfere di Horizon Zero Down, uscirà nel 2022 e sarà disponibile solo per console next gen e per Amazon Luna.

Succose novità

Eccoci arrivati alla conclusione di questo appuntamento. Per riassumere, Ubisoft ci ha aggiornati sulle espansioni relative a vecchi titoli. Sono state rilasciate diverse date d’uscita e molte conferme a prodotti già anticipati. Infine, la vera sorpresa, come detto, è rappresentata da Avatar Frontiers of Pandora. Questo titolo sembra graficamente sorprendente. Non ci resta che scoprire i dettagli più avanti. Adesso tocca a voi, fateci sapere cosa ne pensate di questi annunci. in conclusione, se dovessimo giudicare lo show nel complesso ci sarebbe qualcosa da ridire, soprattutto se si togliesse Frontiers of Pandora dall’equazione.

Restate sulle pagine di tuttoteK per ricevere ulteriori news e approfondimenti dal mondo videoludico.