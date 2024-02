The I.C.E St. Moritz: edizione del 2024 cancellata

I fan che aspettavano l’evento della dimostrazione delle auto eleganti rimarranno molto delusi da questa triste notizia. Purtroppo l’edizione del 2024 di The I.C.E St. Moritz è stata cancellata a causa delle condizioni in Engadina, troppa neve.

Purtroppo questa è una notizia che farà rattristare chi aspettava il concorso d’eleganza per auto classiche di Sankt Moritz. L’edizione del 2024 del The I.C.E St. Moritz è stata cancellata. Il motivo in realtà è molto semplice e comprensibile: la neve sta coprendo tutto il territorio dell’Engandina e i rischi di congelamento o di inondazione sono grandi. Gli organizzatori hanno annunciato l’annullamento dell’evento del 2024 del concorso di eleganza alpino, posticipando così la nuova edizione per il 2025. Per noi italiani però c’è il salone dell’automobile di Ginevra, che si tiene proprio in questi giorni, dal 26 febbraio al 3 marzo. Quindi le novità dal mondo delle auto non mancheranno.

Il triste annullamento del The I.C.E edizione 2024

Ci hanno provato in diversi modi, hanno impiegato tutte le forze che avevano per liberare il villaggio dalla neve e renderlo agibile per l’evento, ma purtroppo non ci sono riusciti. Il lago è ghiacciato e a causa dell’estrema nevicata che sta coprendo tutto il territorio dell’Engadina delle ultime 20 ore, l’evento è stato annullato. La nevicata è ancora in corso ed è un evento eccezionale, infatti era da molto tempo che l’organizzazione di St. Moritz non prendeva dei provvedimenti del genere.

Gli oltre 60 cm di neve rendono praticamente impossibile la dimostrazione delle auto storiche in tutta sicurezza. Gli organizzatori hanno ringraziato tutti coloro che hanno lavorato costantemente per far sì che l’evento ci fosse, soprattutto gli sponsor e i partner. Anche tutti quelli che sono riusciti a raggiungerli e che, purtroppo, saranno costretti a cambiare rotta. L’appuntamento per l’evento è stato fissato all’anno prossimo, con la speranza che non si presentino più questi ostacoli metereologici.

Siamo desolati per tutti quelli che aspettavano l’evento, ma per la sicurezza di tutti, è stato meglio rimandare al prossimo anno. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.