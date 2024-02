Salone di Ginevra 2024: il gruppo SAIC presenta la nuova Berlina Elettrica IM L6

Direttamente dal Salone di Ginevra 2024 arriva la nuova Berlina Elettrica IM L6 del gruppo SAIC. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Al Salone di Ginevra del 2024, il Gruppo SAIC ha presentato con orgoglio la sua nuova creazione: la berlina elettrica IM L6. Questo evento segna il debutto in Europa del marchio premium IM, il cui lancio sul mercato è previsto nel 2025. La IM L6, il primo modello della serie, ha catturato l’attenzione dei visitatori grazie al suo design elegante e alle sue prestazioni all’avanguardia.

IM Motors, fondata nel 2020 come joint venture tra SAIC, Alibaba e Zhangjiang Hi-Tech, ha già fatto parlare di sé con il lancio della berlina L7 nel 2022 e successivamente con i SUV LS7 e LS6. La IM L6, con dimensioni di 4.931 mm in lunghezza, 1.960 mm in larghezza e 1.474 mm in altezza, presenta un design che fonde la classica eleganza delle berline con dettagli che ricordano quasi un coupé.

IM L6: la nuova Berlina Elettrica pronta a sconvolgere l’Europa

Sul tetto, si nota la presenza del sensore LiDAR, che supporta funzionalità avanzate di assistenza alla guida. Gli interni della IM L6 seguono lo stile minimalista già apprezzato nella L7, con un ampio display che domina la plancia. La vettura sarà disponibile in diverse varianti, con uno o due motori elettrici. La versione a doppio motore dovrebbe raggiungere una potenza totale di 579 kW, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Per quanto riguarda l’autonomia, sono previste due versioni per il mercato europeo: una con una percorrenza di 600 km secondo il ciclo WLTP e un’altra che arriva fino a 800 km. Quest’ultima vanta una batteria con tecnologia allo stato semi-solido, disponibile con accumulatori da 90 o 100 kWh. L’attesa per il debutto della IM L6 sul mercato europeo è palpabile, con gli appassionati che non vedono l’ora di saperne di più su questo nuovo modello elettrico che promette prestazioni eccezionali e un’autonomia da record.

