Gran Turismo 7: in arrivo il supporto a PSVR2 già a febbraio

Periferiche costose per auto ancora più dispendiose: Gran Turismo 7 ci mette letteralmente nell’abitacolo a febbraio, grazie a PSVR2

Nelle ultime ore Sony ci ha dato parecchio di cui parlare sul fronte PSVR2, e uno degli argomenti di maggior rilievo è Gran Turismo 7, che a fine febbraio supporterà la periferica. Naturalmente, chi è già in possesso dei motori ruggenti dell’ultimogenito riceverà gratuitamente l’aggiornamento del caso. Durante la sua conferenza, Sony ha mostrato inoltre una breve clip di gameplay. Riassumiamo brevemente quanto detto nel corso dello showcase: i titoli in arrivo per l’headset sono oltre trenta, incluso Horizon: Call of the Mountain, The Dark Pictures: Switchback VR e anche giochi come questo, non esclusivi all’hardware.

Gran Turismo 7 sfreccia nel nostro campo visivo: l’aggiornamento per PSVR2 di febbraio

Oltre al capolavoro di Polyphony Digital, infatti, vedremo altri titoli che in modo analogo a Gran Turismo 7 non sono stati concepiti con PSVR2 in mente. Tra gli illustri esemplari abbiamo No Man’s Sky, Resident Evil Village e, dopo il lancio della periferica, anche il remake di Resident Evil 4. Prima di immaginarvi a condividere i bulbi oculari con Leon Kennedy, però, è nostro dovere riportarvi con i piedi per terra: la periferica costa infatti più della console per cui è stata concepita, sebbene non manchi l’opzione dei preordini. La “grande S” intende assemblare due milioni di unità entro il mese di marzo.

Così come il visore stesso, anche l’aggiornamento è previsto per il 22 di febbraio. Oltre a questo annuncio, Sony ha condiviso i suoi piani anche per un nuovo tipo di controller con cui competere con Microsoft anche sul fronte dell’accessibilità. Parliamo, nel caso, di Project Leonardo, con cui il titano cobalto intende aprire il suo campionario di titoli anche agli aspiranti giocatori diversamente abili. Potete rivedere tutti gli annunci (sebbene non in lingua dantesca) riavvolgendo il video della presentazione integrale, che abbiamo incluso qui sopra. Non c’è dubbio: il futuro videoludico, per Sony, è intorno a noi.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei vari annunci dal mondo PlayStation delle ultime ore? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.