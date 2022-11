PSVR2: data di uscita e prezzo ufficialmente confermati da Sony

Immergersi nei giochi non ha prezzo, o forse sì: ecco la data di uscita da segnare e la (molta) pecunia da mettere da parte per PSVR2

La realtà virtuale PlayStation sta per fare ritorno, e l’arrivo di PSVR2 è molto più tangibile ora che ne conosciamo data di uscita e, cosa più importante, il prezzo. La buona notizia è che potremo fare nostro il set il 22 febbraio 2023. L’altra, invece, consiste nella non facile impresa da parte di questa periferica di costare di più rispetto alla console per cui è stata progettata. A fronte dei 550 euro ora richiesti dall’ultimogenita di casa Sony, infatti, l’headset intende scucircene non meno di seicento. Stando al blog ufficiale dedicato alla piattaforma, l’inizio del prossimo anno sancirà la “fase iniziale di lancio”.

Un prezzo per vezzo: una data di uscita non solo per PSVR2

Non volendo privare PSVR2 della sua raison d’etre, nella stessa data è prevista anche l’uscita di un bundle a prezzo maggiorato. Per 650 euro, infatti, potrete portare a casa sia la periferica che un codice da riscattare per poterla utilizzare con Horizon: Call of the Mountain. Inoltre è prevista una stazione di ricarica per l’hardware, fissata a quota 50€, con la quale ricaricare il controller senza scomodare le porte USB della console. Non è neanche l’unico giorno da fissare sul calendario, sebbene i preordini per la nuova periferica partano il 15 novembre solo per territori al di fuori dei nostri confini.

Un passo avanti verso il futuro, questo, più consigliabile a chi sia del tutto estraneo all’immersione totale. Non è infatti prevista alcuna retrocompatibilità per chi ha già assaggiato questa tecnologia in precedenza. Stando al vicepresidente Hideaki Nishino, questa è una scelta voluta per dare “una vera esperienza di nuova generazione.” Con feature come feedback aptico, grilletti adattivi e un visore in grado di osservare i movimenti dei nostri occhi, d’altro canto, è comprensibile. Più di venti giochi faranno uso della nuova tecnologia, in cui Jim Ryan intende investire con costanza e fiducia in un bacino d’utenza sempre crescente.

