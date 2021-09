Gotham Knights: svelata l’immagine di copertina!

Tramite comunicato stampa, Warner Bros Games e DC hanno svelato l’immagine di copertina ufficiale di Gotham Knights: Batman è morto, sta alla sua famiglia difendere Gotham

Mostrato per la prima volta al DC Fandome dello scorso anno, Gotham Knights è un open world in cui potremo vestire i panni di tutta la famiglia di Batman. Ammettiamo che anche a noi non sarebbe dispiaciuto avere un nuovo titolo della serie Arkham, da cui Gotham Knights è completamente scollegato, ma ammettiamo altrettanto che il titolo ha saputo comunque incuriosirci nei vari gameplay mostrati nel corso del tempo. Il gioco ci permetterà di impersonare Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin, in questa nuova generazione di supereroi DC che dovranno dimostrarsi all’altezza nel ruolo di protettori di Gotham City in seguito alla sfortunata morte di Batman.

Tramite comunicato stampa, Warner Bros Games e DC hanno finalmente svelato la copertina ufficiale del gioco, che si mostrerà anche alla prossima edizione del DC Fandome, così come precedentemente annunciato. Prepariamoci quindi alle novità in arrivo, dando un’occhiata più approfondita proprio alla key art che vi lasciamo qua sotto.

Svelata la copertina di Gotham Knights: vediamola insieme!

Gotham Knights si basa su una storia originale ambientata nell’universo DC di Batman e metterà in scena una Gotham City dinamica e interattiva dove la criminalità si è diffusa a macchia d’olio per le strade. I giocatori dovranno risolvere misteri che risalgono ai capitoli più oscuri della storia della città e sconfiggere nemici arcinoti, mentre una nuova era di supereroi cambia pelle per reinventarsi in questa nuova versione del Cavaliere Oscuro.

Vi ricordiamo che il titolo dedicato alla Batman Family sarà disponibile nel 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC. Avete visto l’immagine di copertina di Gotham Knights? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!