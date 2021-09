Lost in Random: nuove informazioni emergono dal blog

Olov Redmalm, direttore creativo e sceneggiatore di Lost in Random, ha svelato tante nuove informazioni tramite un post sul blog dedicato al gioco

Lost in Random è il nuovo e intrigante action RPG in sviluppo da parte di Zoink che sarà pubblicato da Electronic Arts tra meno di una settimana. Qualche giorno fa qui sul nostro sito abbiamo pubblicato un articolo contenente tutto ciò che c’è da sapere sul gioco, ma a quanto pare ora sono emerse delle novità. Recentemente infatti Olov Redmalm, direttore creativo e sceneggiatore di Lost in Random, ha svelato tante nuove informazioni tramite un post sul blog dedicato al gioco.

Un significato più profondo

Sul Blog di Lost in Random è stata pubblicata una lunga intervista ad Olov Redmalm, che ha parlato a lungo del gioco. Alcune domande hanno portato a risposte ormai ben note che abbiamo anche già trattato in passato, ma altre invece ci hanno permesso di scoprire nuove informazioni sul titolo. Ad esempio, quando è stato interrogato sul significato del gioco, Olov ha dato una risposta davvero interessante:

In sostanza, Lost In Random è una storia di formazione sulla necessità di affrontare la paura del caso. L’incertezza fa parte della vita e, nonostante ci sforziamo in ogni modo di controllare gli eventi, la verità è che tutto è destinato a cambiare. Ero particolarmente affascinato da questo tema perché io stesso sono una persona molto apprensiva, e spesso mi ritrovo a cercare di predire dove mi porterà il prossimo “lancio del dado” nel tentativo di proteggermi. È pazzesco! Ma allo stesso tempo così umano. Molti dei miei cari, amici e colleghi soffrono d’ansia, perciò volevo usare questa storia per esplorare il tema della paura di perdere il controllo in contrapposizione al lasciarsi… “dadominare” dal caso, e quello del dover affrontare la vita quando cambia… le carte in tavola. La storia parla anche del legame tra due sorelle. Ci siamo ispirati alle storie di molti dei nostri sviluppatori che hanno fratelli o sorelle che ammirano molto, nonché alla pressione di essere il fratello o la sorella maggiore. Fin dalle primissime riunioni tra autori avevamo deciso che ci sarebbero state due sorelle e che una avrebbe cercato di raggiungere l’altra, sia letteralmente che metaforicamente. Il mondo di Alea ha un carattere incredibile. È quasi come una creatura piena di sfaccettature che vive di vita propria. Sotto una superficie bizzarra e a tratti caotica si nasconde una patina di dolore, di chi in questo mondo ha smarrito la sua strada o non è mai riuscito a trovarla. È questa la riflessione che ha guidato la creazione dei dialoghi e delle storie di ciascun personaggio.

Combattimenti verbali – Lost in Random: nuove informazioni emergono dal blog

Successivamente Olov si è soffermato sui combattimenti del gioco, ma non solamente su quelli classici che già conosciamo. A quanto pare infatti durante alcuni scontri sarà possibile utilizzare una sorta di ruota dei dialoghi per ottenere la vittoria. Qui di seguito trovate la dichiarazione rilasciata da Redmalm riguardo a questi importanti aspetti del gioco:

Mentre lavoravamo alla creazione di Ocadnis, il secondo sindaco malvagio di Borgodoppio, abbiamo deciso che sarebbe stato negato per le rime e che il giocatore avrebbe dovuto insegnargli l’arte della poesia per ottenere quello che voleva. Mentre scherzavamo sulla possibilità di inserire una battaglia di rime contro di lui, il nostro progettista Alexander Linderson ha deciso di fare qualche ricerca per capire se sarebbe stato fattibile aggiungerla senza scomodare i nostri programmatori… e sì, ci siamo riusciti! Poi, ovviamente, abbiamo il fiore all’occhiello dei combattimenti: le gigantesche arene per giochi da tavolo, una delle prime idee di gameplay che sapevamo di voler esplorare fin da subito. Trovavamo affascinante il gioco delle proporzioni, e il sentirsi piccolissimi ma allo stesso tempo imbattibili dopo aver sconfitto le forze oscure della regina contro ogni probabilità. In passato, questi tornei erano competizioni epiche a cui chiunque poteva prendere parte, quindi abbiamo aggiunto un vecchio “strillone” un po’ eccentrico che commenta tutto quello che succede a seconda dei risultati del lancio del dado. Il mio gioco preferito è quello che si trasforma in una specie di gigantesca roulette in cui appaiono delle grandi sfere che scatenano il caos in ogni angolo dell’arena. Divertentissimo!

Il ruolo dei dadi – Lost in Random: nuove informazioni emergono dal blog

Redmalm si è anche soffermato a parlare del ruolo dei dadi nel mondo di Alea. In un regno in cui la casualità è così importante molti potrebbero pensare che i dadi siano all’ordine del giorno, ma a quanto pare le parole del director ci rivelano uno scenario molto diverso:

Secondo alcuni, i dadi erano la forza creativa di Alea ed è molto triste che la regina li abbia banditi. Secondo altri, invece, i dadi sono pericolosi ed è giusto che siano stati proibiti. E quando qualcuno osa dire il contrario, alcuni cittadini non ci pensano due volte ad andare dritti dalle autorità. Fortunatamente per Even, molti hanno smesso di credere che possano esistere altri dadi oltre a quello della regina, e spesso prendono Dicey (il dado vivente che la accompagna nelle sue avventure) per una piccola creaturina vestita da dado. Quasi tutti credono che la volontà del dado supremo della regina protegga il regno e lo renda giusto e imparziale. Tutti hanno le stesse opportunità e nessuno deve mai prendere decisioni difficili, come ad esempio chi essere o dove vivere. È sua maestà a farlo per loro. Che fortuna!

Legami di sangue – Lost in Random: nuove informazioni emergono dal blog

Olov infine ha chiuso la sua intervista parlando del rapporto tra la protagonista Even e sua sorella Odd. I legami tra sorelle è un aspetto davvero importante del gioco e di conseguenza ci ha fatto piacere avere l’occasione di comprenderlo un po’ meglio grazie alle sue parole:

Even ha un carattere molto forte e irruento. Non è molto paziente, ma in compenso è coraggiosa e determinata. Fa sempre la dura e non si tira mai indietro davanti a un bel battibecco, ma dietro quell’apparenza spavalda si nascondono ansia, paura e insicurezza. Odd è sempre stata la sua guida, perciò Even non può fare a meno di seguirla. Ma chi è lei senza Odd al suo fianco? E qual è il suo posto in un mondo dominato dal caso? Odd era quella prudente, quella che a Primagora tirava sempre Even fuori dai guai. Ha sempre avuto un grande senso del giudizio e, avendo subito lei stessa l’arroganza altrui, ha giurato che sarebbe sempre stata gentile con le persone più sfortunate. In questo senso è più indulgente di Even. Ma l’aspetto più unico del loro legame è il modo in cui continuano a restare unite nonostante la distanza. Quando Odd viene portata via, Even fa un sogno così vivido che capisce subito che qualcosa non va. I sogni creano una sorta di canale di comunicazione tra Even e Odd, e fanno sì che Even resti determinata a salvare sua sorella dalle grinfie della regina. E poi, con i sogni sarà anche possibile interagire!

Un mare di novità

Queste sono tutte le dichiarazioni più interessanti che abbiamo estrapolato dal blog di Lost in Random. Ormai noi siamo davvero impazienti di provare l’ultima fatica di Zoink e per fortuna ormai non dovremo aspettare ancora molto per farlo.

Lost in Random sarà disponibile dal 10 settembre per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.