DC Fandome: Suicide Squad Kill the Justice League e Gotham Knights faranno parte dell’evento

Suicide Squad Kill the Justice League e Gotham Knights saranno tra i protagonisti del DC Fandome, l’evento streaming dedicato ai supereroi della nota cosa editrice americana

Nuove importanti novità riguardanti Suicide Squad Kill the Justice League, di cui è stato da poco rilasciato il primo trailer, e Gotham Knights, attualmente in fase di sviluppo presso WB Games Montréal, dovrebbero arrivare in occasione del prossimo DC Fandome. Entrambi i titoli sono infatti presenti all’interno del trailer di lancio dell’evento, che avrà luogo in diretta streaming il prossimo 16 Ottobre.

DC Fandome: ecco il trailer contenente Suicide Squad Kill the Justice League e Gotham Knights

Il video di presentazione del DC Fandome, per quanto faccia apertamente riferimento sia a Suicide Squad Kill the Justice League che a Gotham Knights, non contiene nessuna nuova immagine dei videogiochi. Al contrario, il poster ufficiale dell’evento ci mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di Batgirl nel nuovo gioco dedicato ai supereroi di Gotham City. Inoltre, all’interno del materiale promozionale della manifestazione online è presente anche una nuovo artwork dedicato alla Harley Quinn del titolo in via di sviluppo presso Rocksteady Studios.

Secondo quanto annunciato dai rispettivi team di sviluppo, sia Suicide Squad che Gotham Knights saranno disponibili per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Gotham Knights, la cui trama si incentrerà sulla misteriosa scomparsa di Batman, non sarà collegato alla serie Arkham e, come abbiamo potuto apprendere dal materiale rilasciato di recente da WB Games, si baserà su di un sistema di gioco open world. Entrambi i giochi sono al momento privi di una data di uscita ufficiale.

