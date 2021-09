THQ Nordic festeggia il decimo anniversario con uno showcase!

Tramite comunicato stampa, THQ Nordic ha annunciato un nuovo showcase per festeggiare il decimo anniversario dell’azienda: un vero e proprio party digitale, preparate da bere

L’azienda THQ Nordic, publisher di moltissimi titoli non propriamente tripla A, ma che hanno saputo farsi amare dal grande pubblico, festeggia quest’anno il decimo anniversario di vita. I titoli più recenti che l’azienda ha pubblicato (e che ci vengono in mente così, al volo) sono Biomutant, il remake di Destroy all Humans e Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Dicevamo: titoli non proprio tripla-A. La qualità effettiva dei titoli, però, non toglie sicuramente il fatto che moltissimi videogiocatori li abbiano saputi apprezzare ed amare e THQ Nordic è comunque vista con un occhio benevolo dai più. Quindi auguri!

Per festeggiare l’anniversario, tramite comunicato stampa l’azienda ha annunciato uno showcase, che si terrà in data 17 settembre alle 21 italiane. Lo streaming sarà disponibile sui canali ufficiali di THQ Nordic di YouTube, Twitch e Steam. La diretta sarà presentata da Geoff Keighley, produttore esecutivo dei The Game Awards, e l’azienda ha promesso grandi e importanti novità sui suoi titoli in arrivo.

THQ Nordic annuncia uno showcase con tante novità!

A quanto pare verranno presentati ben sei nuovi annunci, fra cui il ritorno di alcuni franchise storici e di cui si aspettava da anni una nuova iterazione, sequel di titoli apprezzatissimi e novità assolute. Inoltre, THQ Nordic ha promesso anche nuove informazioni e contenuto video per Elex II, il gioco di ruolo Open-World Sci-Fi in sviluppo presso Piranha Bites. Stiamo a vedere!

Vi ricordiamo quindi che lo showcase targato THQ Nordic si terrà il prossimo 17 settembre alle 21 italiane. Lo seguirete? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!