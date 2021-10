Call of Duty Warzone: Activision annuncia nuove misure anti-cheat

Attraverso un messaggio sui social media, Activision avverte contro l’uso di cheat in Call of Duty Warzone, e di imminenti provvedimenti

Il cheating negli FPS, soprattutto nei free-to-play, è una delle piaghe più presenti all’interno del citato genere videoludico, specie tra gli utenti che usufruiscono dei titoli sulla piattaforma PC, anche se di recente la cosa si è estesa fino alle console. Activision sembra non voler scendere più a compromessi, ed intende attuare una strategia impietosa verso i cheater in Call of Duty Warzone, con un apparentemente nuovo sistema anti-cheat. Le parole con cui l’azienda svela ciò sono piuttosto minacciose nei confronti dei giocatori scorretti, e la stessa descrizione all’interno del tweet con cui annunciano la cosa contiene una frase di ammonimento piuttosto d’effetto: “Ci vediamo domani.”

Call of Duty Warzone ed il messaggio di Activision contro i cheat

Dal post caricato sui principali social media si mette ben in chiaro la posizione di Activision riguardo i cheater:

Cari cheaters, noi amiamo i videogiochi. Sono la nostra passione. Siamo onorati di creare videogiochi per i migliori fan al mondo. Non sempre ci riusciamo bene, ma siamo dedicati nel fare del nostro meglio. Il cheating rovina il divertimento di tutti. A nessuno piace un cheater. Il nostro obiettivo è far divertire e donare una giusta esperienza videoludica. Per i nostri sviluppatori. Per i nostri fan. E più importante di tutti… Per ogni giocatore di Call of Duty. I cheater non sono i benvenuti. Non c’è alcuna tolleranza per i cheater, e presto saprete cosa intendiamo. Call of Duty

Call of Duty Warzone è stato soggetto ai cheat sin dalla sua uscita a marzo del 2020, raggiungendo spesso soglie ridicole, come la possibilità di uccidere i nemici senza utilizzare il mirino, semplicemente guardando verso la direzione del giocatore; Activision ha bannato più di 500 mila account, ma chiaramente ciò non è servito ad impedire la creazione di nuovi profili. Considerando come Warzone possieda dei propri strumenti anti-cheat, anziché dipendere da quelli di terze parti, forse questa è una delle cause principali per cui sia possibile superarli così facilmente.

Il nuovo aggiornamento dovrebbe arrivare già da oggi, e dunque nei prossimi giorni vedremo cosa ne risulterà.