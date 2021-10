In questa nuova guida su Call of Duty: Warzone vi parleremo a fondo delle migliori armi da utilizzare nel corso della Season 6

Finalmente la tanto attesa Season 6 è arrivata e ha portato con se tanti cambiamenti molto interessanti. Oltre alle tante novità di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato, questo nuovo aggiornamento è andato a modificare anche le statistiche di alcune delle armi già presenti nel titolo di Activision.

Questi cambiamenti hanno modificato l’equilibrio del gioco, rendendo improvvisamente meno popolari armi che un tempo erano considerate eccezionali e portando alla ribalta equipaggiamenti che prima non venivano utilizzati molto. Per aiutarvi a prendere familiarità con il nuovo meta abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove troverete tutte le migliori armi da utilizzare durante la Season 6 di Call of Duty: Warzone.

Il meglio di ogni categoria

L’arrivo della sesta stagione non ha modificato tantissimo gli equilibri di gioco, ma ha aggiunto un gran numero di valide alternative. Attualmente infatti nel gioco sono presenti davvero tante armi forti che potete utilizzare liberamente in base alle vostre preferenze. Se però volete puntare a quelle armi che sembrano performare meglio rispetto alle altre, allora questa guida è perfetta per voi. In questo articolo infatti vi parleremo di quelle che secondo noi sono le armi più efficaci di ogni categoria. Qui di seguito troverete un elenco con tutte le migliori armi per la Season 6 di Call of Duty: Warzone di cui vi parleremo in questa guida:

Grav

MAC-10

Stoner 63

DMR 14

.410 Ironhide

Kar98k

.50 GS Desert Eagle

Grav – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 6

Iniziamo la nostra guida alle migliori armi di Warzone con una nuova aggiunta della Season 6: il Grav. All’apparenza questo fucile d’assalto potrebbe sembrare poco performante rispetto a molte altre armi della sua categoria, ma nel corso di questa stagione riuscirete di sicuro ad utilizzarlo efficacemente. Questa Season infatti ha apportato numerose modifiche alla mappa di Warzone che la rendono particolarmente adatta alle armi in grado di infliggere molti danni sulla medio-lunga distanza, come ad esempio il Grav. Qui di seguito potrete trovare un loadout in grado rendere ancora più potente questo fucile d’assalto:

Silenziatore Agency

Canna Task Force da 21.3″

Caricatore aumentato da 50 colpi

Mirino Axial Arms X3

Impugnatura Field Agent

MAC-10 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 6

Nel precedente paragrafo vi abbiamo detto che la nuova mappa di Warzone presenta numerosi spazi aperti, ma ovviamente anche le sezioni chiuse non mancano. Verdansk infatti ora presenta diversi nuovi bunker pieni di loot che prima o poi potreste finire col visitare. Quando vi trovate in questi piccoli spazi chiusi di sicuro non potrete portare con voi un compagno migliore del MAC-10. Questa piccola mitraglietta è molto precisa quando la si usa senza mirare e, grazie alla sua maneggevolezza, vi permetterà di reagire al pericolo rapidamente anche nelle zone più anguste. Qui di seguito potrete trovare un loadout in grado rendere ancora più letale il MAC-10:

Silenziatore Agency

Canna Task Force da 5.9″

Caricatore a tamburo STANAG da 53 colpi

Calcio Raider

Impugnatura Field Agent

Stoner 63 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 6

Passiamo ora alle LMG con lo Stoner 63, l’arma perfetta per chi vuole ricaricare il meno possibile. Questa mitragliatrice vanta un buon rateo di fuoco, caricatori molto capienti, rinculo moderato e ovviamente danni elevati. Ora che il PKM è stato nerfato, sicuramente lo Stoner 63 sarà utilizzato molto di più dai giocatori di Warzone. Qui di seguito potrete trovare un loadout capace di migliorare ancora di più le performance di questa LMG:

Silenziatore Agency

Canna Task Force da 21.8″

Mirino Axial Arms X3

Caricatore rapido da 120 colpi

Impugnatura Field Agent

DMR 14 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 6

Il DMR 14 è un’altra arma davvero molto potente dalla medio-lunga distanza. Inizialmente questo fucile era considerato uno dei migliori del gioco, ma purtroppo col tempo venne nerfato molto. Adesso però, dopo una lunga serie di modifiche, sembra proprio che quest’arma sia tornata in cima alla classifica dei fucili tattici. Qui di seguito potrete trovare un loadout capace di trasformare il DMR 14 una macchina da guerra precisa e versatile:

Silenziatore Agency

Canna Rapid Fire da 17″

Mirino Axial Arms X3

Caricatore rapido da 30 colpi

Impugnatura Field Agent

.410 Ironhide – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 6

Ora vi parleremo del .410 Ironhide, un’altra nuova aggiunta della Season 6. Questo fucile a pompa soffre a causa di una velocità di ricarica e un rateo di fuoco estremamente bassi, ma riesce a compensare grazie alla sua capacità di eliminare con un colpo solo nemici abbastanza lontani per gli standard dei fucili a pompa. Nella giusta situazione, questo nuovo fucile a pompa sarà in grado di fare delle vere e proprie stragi. Qui di seguito potrete trovare un loadout capace di tirare fuori il meglio da questo letale fucile a pompa:

Strozzatura Agency

Canna Pesante Rinforzata da 22.3″

Mirino laser SOF

Caricatore aumentato da 7 colpi

Niente calcio

Kar98k – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 6

Quando si parla di fucili da cecchino, anche nella Season 6 il Kar98k continua ad essere una delle migliori armi di Warzone. Grazie a rateo di fuoco, maneggevolezza e tempo di mira molto elevati per la sua classe, quest’arma rappresenta la scelta perfetta quando si attraversano le zone più aperte di Verdansk. Qui di seguito potrete trovare un loadout capace di tirare fuori il meglio dal Kar98k:

Silenziatore Monolithic

Canna Custom da 27.6″

Mirino da cecchino

Laser Tac

Calcio Sportivo FTAC

Desert Eagle – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 6

Concludiamo infine la nostra lista con una delle pistole più amate dai fan degli FPS: la Desert Eagle. In genere i giocatori tendono a non utilizzare pistole su Warzone ma, in caso di necessità, questo potente cannone non vi deluderà di certo. La .50 GS Desert Eagle infatti continua ad essere la pistola più potente del gioco grazie ad un rinculo moderato, buona precisione e soprattutto danni elevatissimi. Quest’arma infatti è addirittura in grado di eliminare i giocatori con un singolo colpo ben assestato alla testa. In caso vogliate personalizzare gli accessori della Desert Eagle, qui potrete trovare il nostro loadout consigliato:

Silenziatore Monolithic

Canna FORGE TAC

Laser Tac

Impugnatura a nastro

Grilletto leggero

Pronti alle Season 6!

Qui si conclude la nostra guida alle migliori armi della Season 6 di Warzone. Adesso non vi resta altro da fare che sperimentare e trovare il fucile che si adatta meglio al vostro stile di gioco.

Call of Duty Warzone è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.