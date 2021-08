Tramite un post sul blog ufficiale di Activision, l’azienda ha condiviso con noi tutte le novità pensate per CoD Black Ops Cold War e Warzone con l’arrivo della Stagione 5

Dopo una stagione 4 estremamente di successo, Activision si prepara ad aggiornare nuovamente i popolarissimi Call of Duty Black Ops: Cold War e Warzone. La stagione 5 è in arrivo il prossimo 12 agosto e tramite il blog ufficiale della serie l’azienda ha mostrato ai giocatori quali sono le (tantissime) novità in arrivo. Questi nuovi contenuti includono, fra i tanti, la modalità Infiltrato nel Multigiocatore insieme a nuove e a classiche mappe per Black Ops. Presenti anche nuovi contenuti Zombi e nuove Specialità per Warzone, che andranno sicuramente a modificare il meta. Andiamo però con ordine e vediamo insieme alcune delle novità in arrivo con la Stagione 5!

Trama, trama, trama!

Qui Wraith che parla. I test a Verdansk sono positivi… si mette bene per te.

Partiamo con quella che sarà la narrativa della nuova stagione 5 di Black Ops Cold War e Warzone. Dopo essere emersi dall’ombra con un assalto diretto alla Ground Station in Sud Africa e aver fatto cadere dall’orbita un satellite della costellazione americana, Perseus continua con la sua offensiva. Nel mentre, Wraith ha consegnato i dati di Dragovitch, rubati dal laboratorio sovietico sul Monte Yamantau a un operatore misterioso, assieme ai dettagli della prossima fase del piano di Perseus.

Woods e un team d’assalto prendono il volo in risposta a una richiesta d’aiuto inviata dalla NATO in una stazione a Teufelsberg, in Germania. La base è stata infatti conquistata da assalitori ignoti e, al suo interno, Woods si ritrova a fronteggiare una minaccia che riteneva estinta da tempo.

Le novità in Black Ops Cold War – Black Ops Cold War e Warzone: tutte le novità della Stagione 5!

Black Ops Cold War offrirà, con l’arrivo della Stagione 5, una nuova modalità multigiocatore chiamata Infiltrato. Si tratta di una modalità investigativa di gruppo, dove ogni partita assegna infiltrati pronti a sabotare la missione. Vi ricorda qualcosa? La partita inizia con dieci giocatori che vengono assegnati a uno dei tre ruoli fondamentali:

Infiltrati : dovranno eliminare gli altri agenti, innescare esplosivi lungo la mappa…

: dovranno eliminare gli altri agenti, innescare esplosivi lungo la mappa… Investigatore : può usare indizi per individuare i sospetti Infiltrati;

: può usare indizi per individuare i sospetti Infiltrati; Operatori: collaboratori nell’identificazione degli Infiltrati.

Torna anche la modalità classica Demolizione, dove due squadre si daranno battaglia con quella attaccante che cercherà una coppia di bombe, e quella difensiva che tenterà di fermare le esplosioni. Arrivano anche cinque nuove mappe Multigiocatore: Echelon (6v6, al lancio), Slums (6v6, al lancio), Showroom (2v2 e 3v3, al lancio), Drive-in (6v6, nel corso della stagione), Zoo (6v6, nel corso della stagione). Aspettatevi poi nuove serie di punti (lanciafiamme), nuovi contenuti Zombi, nuove specialità e molto altro.

Le novità in Warzone – Black Ops Cold War e Warzone: tutte le novità della Stagione 5!

Seguito dalla divisione Raven Software, Warzone è stato sottoposto a un gran numero di modifiche al bilanciamento negli ultimi mesi. Un ottimo lavoro da parte dell’azienda, considerando anche l’alto numero di armi offerte, che ormai ammontano a più di 100. La Stagione 5 per Warzone prende il via con due nuove specialità per scuotere il meta, il Ricognitore da Battaglia e il Temprato. Si aggiunge anche un nuovo punto di interesse, le Stazioni di Trasmissione, e un nuovo Gulag, Rush, la classica mappa di Black Ops II.

Successore di Zuffa, Scontro è pronto a a riportare gli scontri 50v50 a Verdansk con l’arrivo della Stagione 5. Squadre da quattro giocatori si affronteranno fra loro in un deathmatch con rientri illimitati e l’obiettivo di raggiungere 200 punti. Activision ha anche annunciato che a metà stagione arriverà un evento speciale, non fornendo però particolari informazioni se non quello che, come è molto probabile che sia, c’entreranno le Stazioni di trasmissione mobile avvistate a Verdansk.

In combo! – Black Ops Cold War e Warzone: tutte le novità della Stagione 5!

Sia in Warzone sia in Black Ops Cold War arriveranno tre nuovi Operatori. La prima è Kitsune, disponibile sin dal lancio, alleata di Perseus e con gli stessi ideali di quelli del nuovo ordine mondiale. Attenta, precisa ed efficace, Kitsune è abilissima nell’utilizzare contro i nemici i loro stessi strumenti. Secondo nuovo operatore è Stryker, alleato della NATO, che accompagna Woods in risposta al segnale di aiuto. Soldato quasi ossessivo, Stryker è il risultato di un programma di tecniche avanzate di guerriglia degli anni ’80. Infine troviamo Hudson, sempre alleato della NATO che arriverà nel corso della stagione, il vecchio collega di Adler e ex compagno di interrogatori di Weaver.

Verranno anche aggiunte quattro nuove armi, due a grosso calibro, una secondaria ibrido pistola-fuciale a canna liscia e una da mischia in arrivo nel corso della stagione. Si parte con il fucile d’assalto EM2, disponibile dal lancio, per passare alla mitraglietta TEC-9, anch’essa dal lancio, al bastone, la nuova arma da mischia, per finire con il Marshall, la secondaria ibrida in arrivo nel corso della stagione. Si aggiungono ovviamente nuovi livelli prestigio, 23 per la precisione, e vi ricordiamo che all’inizio della Stagione 5 il vostro livello Stagione ripartirà da 1.

Buon divertimento

Termina qui il nostro sunto delle novità in arrivo con la Stagione 5 di Call of Duty Black Ops: Cold War e Warzone. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al blog post ufficiale di Activision che potete raggiungere cliccando qui. Che cosa ne pensate di tutte queste novità? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!