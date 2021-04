Call of Duty Warzone: nuovo record di giocatori per lo shooter

Activision ha appena annunciato un nuovo storico record di giocatori connessi per Call of Duty Warzone. Leggete quest’articolo per scoprirlo

Activision ha annunciato che Call of Duty Warzone ha superato i 100 milioni di utenti, segnando un nuovo incredibile record per lo sparatutto battle royale free-to-play. Insomma, ci si è spinti decisamente ben oltre il già roseo risultato che vedeva 6 milioni di giocatori per Call of Duty Warzone solo 24 ore dopo il lancio (già allora il record faceva ben sperare ma ora le cose sono decisamente più sorprendenti). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Call of Duty Warzone: il record dei 100 milioni di giocatori è destinato ad essere infranto?

Come nota PC Gamer, c’erano 15 milioni di giocatori solo una settimana dopo il lancio, 30 milioni in dieci giorni, e ad aprile 2020 c’erano ben 50 milioni di giocatori. Insomma, Call of Duty Warzone sembra decisamente destinato a macinare costantemente nuovi record di giocatori connessi. Come se non bastasse, a ottobre, un sondaggio su 10.000 adolescenti ha rivelato che Call of Duty Warzone aveva superato Fortnite come il gioco free-to-play più popolare in circolazione. Un’impresa decisamente non da poco, non credete?

100 million players and counting. Thank you all for dropping in. It wouldn't be #Warzone without you. pic.twitter.com/knanptnCMU — Call of Duty ⚠️ (@CallofDuty) April 20, 2021

Definire gli “ingredienti” della formidabile “ricetta” del successo di Warzone non è semplice. Indubbiamente l’incursione di Warzone nel fortunato genere dei battle royale ha cambiato Call of Duty in meglio e abbiamo sostenuto varie volte che l’abbraccio dello sparatutto alle meccaniche del genere in questione ha reso l’esperienza generale avvincente.

La Stagione 3 di Warzone inizierà giovedì dopo un catastrofico evento nucleare, che introdurrà una nuova mappa, tonnellate di nuove armi, un nuovo evento a tempo limitato e molto altro ancora. Potete scaricare l’aggiornamento della Season 3 di Warzone dal 22 aprile a partire dalle ore 18:00. Aspettatevi veder polverizzati circa 25 GB di spazio su disco rigido per l’aggiornamento indipendentemente dalla vostra piattaforma di riferimento. Di recente vi abbiamo anche svelato la roadmap della Season 3 e il metodo per diventare zombie.

