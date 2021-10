Robin Williams: di nuovo sugli schermi, grazie ad uno screen test dell’attore Jamie Costa

Robbie Williams risorge sugli schermi tramite uno screen test da parte dell’attore, imitatore Jamie Costa. Il quale ha prodotto un video dove interpreta Robin Williams per convincere Hollywood a fare un film biografico sul defunto attore

Jamie Costa è un trentunenne, attore e imitatore americano noto sui social per aver girato una serie di cortometraggi e video più improvvisati e spontanei in cui rappresenta famosi personaggi del cinema, a partire da Marty McFly, Han Solo, Joker a Obi-Wan-Kenobi che ha interpretato in un breve film fan made.

Le sue imitazioni sono tanto reali quanto impressionanti. Una delle sue imitazioni più popolari, è quella in cui imita Joker, con il make-up dello stesso personaggio. (Qui sotto allegato il video dell’interpretazione).

Ha imitato anche George W. Bush, Matthew McConaughey, Robert Downey Jr, Johnny Depp, Owen Wilson, Christian Bale, e Ian McKellen.

Robin Williams nello screen test di Jamie Costa

Per quanto riguarda Robin Williams invece, Jamie Costa, riesce ad imitarne benissimamente la voce, riesce perfettamente a copiarne i passi, le movenze e le smorfie del medesimo attore. Di fatti Jamie Costa, sul suo canale YouTube ha pubblicato uno screen test dove si vede ripreso lui nei panni di Robin Williams, dove esso si trova nella sala trucco della serie Mork & Mindy quando gli comunicano la morte di John Belushi, morto nel 1982 a causa di un’overdose durante una festa all’Hotel Chateau Marmont in cui fino a qualche ora prima era presente anche Williams. (Sotto allegato il video).

Tutto ciò Jamie Costa lo fa, sicuramente per rendere omaggio al compianto attore, deceduto il 14 Agosto del 2014) ma anche per poter creare un ipotetico film biografico su Robin Williams e quindi trovare un finanziatore per poter produrre il film.

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, del famigerato attore Robin Williams, che con i suoi film ha fatto sognare adulti e piccini, a parte dal suo ruolo nel film: Mammo per sempre, Jumanji, l’attimo fuggente, una notte al museo 1, 2, 3, licenza di matrimonio, e tantissimi altri, senza dimenticare che ha prestato la sua voce anche per il genio del cartone Walt Disney Aladdin.

