Among Us: rimandata la data di uscita dalla versione per PlayStation e Xbox

La data di uscita della versione per PlayStation e Xbox di Among Us è stata rinviata ma, secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, è ancora destinata ad essere pubblicata nel 2021

La versione per Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S di Among Us arriverà più tardi di quanto inizialmente previsto, ma la sua uscita è ancora programmata per il 2021. Il titolo survival sviluppato da Innersloth è uscito originariamente solo per PC nel 2018 e ha raggiunto un inaspettato successo, che nel 2020 ha conosciuto nuove vette grazie alla pubblicazione di una versione per Nintendo Switch. La release dedicate alle console di Sony e Microsoft è stata annunciata già da tempo ma, nonostante l’anno stia volgendo a termine, non si hanno ancora informazioni precise sulla sua distribuzione.

Among Us: cosa è stato detto rispetto all’uscita della versione per PlayStation e Xbox

In un articolo pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda, la community director di Innersloth Victoria Tran ha voluto rassicurare i fan rispetto alla prossima uscita dell’edizione di Among Us dedicata a PlayStation e Xbox. In particolare, la Tran ha assicurato che questa è ancora destinata a essere messa in commercio prima della fine del 2021.

Siamo ancora all’interno del percorso che ci porterà a far uscire la versione per console quest’anno, anche se in una data successiva a quella che avevamo inizialmente previsto. Questo perché il prossimo aggiornamento è più di una semplice patch e introdurrà (si spera) due grandi cambiamenti al gioco e lo renderà compatibile con TUTTE le piattaforme: PC, dispositivi mobili, console. Questo significa che ci sono molte questioni che siamo chiamati a risolvere.

All’interno di questa nota, la Tran ha spiegato come i piani originali prevedessero di far uscire questa nuova versione del gioco nel mese di Settembre e che la decisione di rimandarne la pubblicazione è stata presa per dare la possibilità agli sviluppatori di conferire al titolo la giusta qualità. Non è stato fatto nessun accenno a una possibile nuova data di uscita.

