Spider-Man 4: Marvel e Sony hanno un accordo sul nuovo regista?

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che i Marvel Studios e la Sony abbiano idee molto diverse su chi dovrebbe dirigere il prossimo Spider-Man 4. I ritardi del film hanno permesso agli insider di iniziare a condividere indiscrezioni che preoccupano molti fan, tra cui le recenti affermazioni secondo cui la Marvel e la Sony avrebbero visioni contrastanti sia per la data di uscita che per la direzione creativa del sequel sull’Uomo Ragno.

In particolare, sembrerebbe che Sony sia ansiosa di portare Spider-Man 4 nei cinema quanto prima, e che al momento starebbe puntando ad una data d’uscita già fissata il 25 giugno 2025, uno slot che effettivamente sul calendario dello studio riportata da qualche tempo la dicitura ‘Film di Spider-Man senza titolo’. Tuttavia, dall’altra parte, i Marvel Studios e Kevin Feige frenano: per la casa di produzione della Disney, che co-produce i film di Spider-Man nel MCU, il 2025 sarebbe un anno troppo affollato. Ma questo non è l’unico punto controverso.

Spider-Man 4: chi sarà il regista?

Giusto nei giorni scorsi Daniel Richtman riporta che il capo della Sony, Tom Rothman, vorrebbe che Jon Watts, il regista di Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, ritorni alla regia. Dal suo canto il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige vuole qualcun altro, presumibilmente Drew Goddard, e vorrebbe che Watts lavorasse ad altri progetti del MCU. In passato Drew Goddard ha diretto due pellicole cult come Quella casa nel bosco e 7 sconosciuti a El Royale. Per quanto riguarda la Marvel, il regista è stato accostato ai Fantastici Quattro, quindi non sarebbe strano se gli venisse chiesto di dirigere uno o entrambi i prossimi film degli Avengers.

Secondo quanto anticipato, il quarto capitolo della saga di Spider-Man vedrà il ritorno di Tom Holland e Zendaya. Nonostante si sappia poco del film, qualche mese fa è circolato un folle rumor sul ritorno di uno dei villain in Spider-Man 4 oltre che a una possibile data di uscita.

