The Game Awards 2023 | Black Myth: Wukong riceve una data di uscita con l’ultimo trailer

Il soulslike ispirato alla fiaba cinese Il Viaggio in Occidente ha una data d’uscita, grazie al trailer di Black Myth: Wukong ai Game Awards

Al di fuori di nuovi annunci come il promettente Exodus e The Casting of Frank Stone, i reveal dei Game Awards ci hanno anche regalato una data di uscita con l’ultimo trailer del soulslike Black Myth: Wukong. Il gioco ha fatto scalpore sin dal suo annuncio, e l’hype non ha fatto che aumentare con ogni successiva esibizione. Nel corso della cerimonia di stanotte abbiamo avuto un altro look al titolo, e il team di sviluppo Game Science è stato prodigo di gameplay oltre al fatto di darci quella cruciale informazione per fiondarci sui nostri calendari. Oltre al combattimento aggressivo e rapido del gioco e ai molti variegati nemici, il video ha mostrato anche i boss su cui dovremo avere la meglio.

Il trailer con data d’uscita per Black Myth: Wukong

Se avete visto il trailer qui sopra, saprete anche già quale sia la data di uscita per Black Myth: Wukong. In caso contrario, ci riserviamo il diritto di mantenere la suspense per qualche altra riga. La fonte primaria di ispirazione, nel caso il nome dell’uomo-scimmia non l’abbia reso chiaro, è la fiaba cinese Il viaggio in occidente, nella quale uno scimpanzé umanoide affronta l’eponimo viaggio armato del suo bastone. Se la premessa vi suona familiare, è perché questa pietra miliare della cultura orientale ne ha ispirata un’altra ben più nota: Dragon Ball. In quanto ai numeri da giocare al lotto, Game Science ha confermato che il gioco uscirà su PC, Xbox Series X, PS5 e Xbox Series S il 20 agosto.

