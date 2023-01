Black Myth WuKong: rilasciato un nuovo trailer e annunciato il periodo d’uscita

Black Myth WuKong torna alla ribalta con un nuovo trailer, lo sviluppatore, inoltre, ha anche annunciato il relativo periodo d’uscita

Lo sviluppatore Game Science ha annunciato che l’RPG a base di folklore cinese Black Myth: WuKong vedrà la propria uscita nell’estate del 2024, inoltre è stato rilasciato anche un nuovo e singolare trailer del gioco. Il bizzarro cortometraggio di due minuti (lo trovate qui sotto) mostra un giovane coniglio che cerca di installare il titolo di Game Science su un PC obsoleto, prima che questo vada in pezzi e sia costretto a comprarne un altro.

Dopo aver finalmente installato il gioco, però, appare solo un conto alla rovescia e, anni dopo, l’anziano coniglio può finalmente vedere Black Myth: WuKong in azione.

Black Myth WuKong: ecco il nuovo bizzarro trailer e il periodo d’uscita

Nel trailer non è stata fornita una data di uscita più precisa per Black Myth WuKong, al di fuori della finestra generica dell’estate 2024, ma questo conferma almeno approssimativamente quando i fan potranno mettere le mani sull’attesissimo RPG. Black Myth: WuKong è stato annunciato per la prima volta quasi tre anni fa, nel febbraio 2020, e Game Science ha taciuto per un po’, rilasciando l’ultimo aggiornamento nell’agosto 2022.

Il gioco si basa sul folklore cinese stabilito nel romanzo del 16° secolo Viaggio in Occidente, raccontando la classica leggenda del Re Scimmia, il tutto in Unreal Engine 5. Il trailer originale di Black Myth: WuKong è stato incredibilmente popolare e ha attirato l’attenzione della stampa specializzata e della community, ma gli sviluppatori hanno promesso che non si sarebbero fatti prendere la mano dal clamore e si sarebbero concentrati semplicemente sulla realizzazione di un buon gioco.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.