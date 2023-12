The Game Awards 2023 | Marvel’s Blade: il trailer di annuncio da Arkane

Vampiro infame, per te solo le lame: svelato con un tagliente trailer d’annuncio l’ultimogenito di Arkane Studios e Bethesda, Marvel’s Blade

Come suggerito dai recenti leak, il prossimo gioco di Arkane Studios è stato annunciato ai Game Awards ma, contrariamente a pressoché qualsiasi pronostico, il protagonista del trailer di annuncio è stato nientemeno che Marvel’s Blade. Anziché il Dishonored 3 che si sarebbero aspettati tutti, infatti, Marvel Games e gli sviluppatori del pluripremiato Deathloop Arkane Lyon hanno svelato un gioco su licenza diretto dal medesimo creatore, il game director Dinga Bakaba. Il gioco ci vedrà tra le strade di Parigi nei panni dell’iconico dampiro della Casa delle Idee. Per i meno avvezzi al folclore dell’Europa dell’est, un dampiro nasce quando un vampiro e una madre umana si vogliono particolarmente bene.

Un trailer tagliente per un annuncio sorprendente: Marvel’s Blade e le piattaforme che non ti aspetti

Come si aspetta persino l’ESRB all’inizio del trailer, sin dal suo annuncio Marvel’s Blade promette di essere un gioco adulto. Un action-adventure in single-player, per la precisione, nonché contrario alla tradizione di Arkane nella sua visuale in terza persona. Tuttavia, la maggiore sorpresa riguarda le piattaforme su cui sarà disponibile il gioco. I fan dell’universo condiviso su console Sony forse storceranno il naso, ma a causa del coinvolgimento di Bethesda il gioco è in sviluppo per Xbox Series X, PC ed Xbox Series S. Analogamente ad Exodus di cui abbiamo già parlato, stavolta non abbiamo date di uscita. Possiamo solo promettervi di monitorare la situazione per le settimane e i mesi a venire, come sempre.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della ripartizione dei supereroi su console diverse? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.