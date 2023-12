The Game Awards 2023 | Exodus: trailer di annuncio del debutto di Archetype Entertainment

Uno dei debuttanti agli ultimi Game Awards è stato il sorprendente Exodus: ecco il trailer di annuncio per il promettente titolo action

Durante i Game Awards 2023 tenutisi stanotte, il team di sviluppo Archetype Entertainment ha svelato il suo primo titolo, Exodus, con un esaltante trailer d’annuncio presentato dal pluripremiato attore Matthew McConaughey. Il video di presentazione, che potete trovare qui sotto, mostra la storia principale del titolo insieme al gameplay che potremo aspettarci. Trattasi apparentemente di un gioco d’azione in terza persona, come si evince dalla seconda metà. Nel materiale mostrato è possibile scorgere un mix di esplorazione ed azione, grazie alla combo tra i poteri del protagonista e le varie armi tradizionali. Siamo stati vaghi, ma preferiamo lasciare che siano le immagini a parlare per noi.

Niente esodo per l’azione di Exodus: cosa sappiamo dal trailer di annuncio?

Al di là di quanto mostrato nel trailer, essendo al suo primo annuncio il team di sviluppo di Exodus è abbastanza giovane. Archetype Entertainment è stato fondato appena nel 2019, ma è composto da veterani dell’industria videoludica. Trattasi infatti di elementi provenienti da BioWare ed altri studi Tripla A. Il titolo segna la partnership tra il debuttante sviluppatore e la casa di produzione in CGI, Blur Studios. In quanto alle piattaforme designate, il titolo è previsto per PS5, Xbox Series X, PC ed Xbox Series S. Allo stato attuale delle cose, come spesso avviene per il red carpet videoludico, non abbiamo date di uscita di cui poter parlare. Sarà uno di quei giochi per cui pazientare in attesa di ulteriori sviluppi.

Allo stato attuale delle cose, come spesso avviene per il red carpet videoludico, non abbiamo date di uscita di cui poter parlare. Sarà uno di quei giochi per cui pazientare in attesa di ulteriori sviluppi.