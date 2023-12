The Game Awards 2023 | The Casting of Frank Stone: svelato il Dead By Daylight single-player

Dopo un multiplayer da paura, Dead By Daylight si dà all’avventura: Supermassive Games presenta il single-player The Casting of Frank Stone

Nei mesi passati, Behaviour Interactive ha annunciato una partnership con Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures Anthology) per un titolo single-player ambientato nell’universo di Dead By Daylight, e ora abbiamo la conferma dell’esistenza di The Casting of Frank Stone. Il gioco svelato formalmente ai Game Awards condurrà i giocatori nel ridente (si fa per dire) paese di Cedar Hills, nel cui violento passato si ritrova invischiato un gruppo di giovani amici. (Un pretesto familiare…) Ai giocatori starà scoprire la storia sanguinosa dell’eponima figura, che ha lasciato “cicatrici tra famiglie, generazioni e il tessuto stesso della realtà”. In altre parole, dunque, il male “venuto dal nulla” dell’horror con l’acca maiuscola!

Con The Casting of Frank Stone, Dead By Daylight si reinventa in single-player

Come si conviene per un qualsiasi titolo targato Supermassive, The Casting of Frank Stone metterà da parte le prodezze da multiplayer asimmetrico di Dead By Daylight in favore di una narrazione più conforme al single-player. Questo comporta, tra le altre cose, anche delle meccaniche di scelte consce con annesse conseguenze. Potete trovare qui sopra il trailer d’annuncio, come sempre. Il titolo è previsto in una data non meglio specificata al di fuori di un generico 2024. Le piattaforme non sono ancora state rivelate, come spesso avviene ai Game Awards, ma non è sempre questo il caso. Per un gioco di cui abbiamo l’esatto opposto in fatto di informazioni, vi rimandiamo ad Exodus.

