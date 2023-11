The Game Awards 2023: Geoff Keighley saluta il concetto di “World Premiere”

L’altisonanza delle parole “World Premiere” abbandona definitivamente i Game Awards di Geoff Keighley a partire dall’edizione 2023

Per quello che è il prestigio dei Game Awards, pure noi videogiocatori avremo dato un po’ d’aria di spocchia ad ogni “World Premiere” delle scorse edizioni: sarà per questo, dunque, che dal 2023 in poi Geoff Keighley divorzia con un concetto per lui datato. Sempre dalla stessa sezione Q&A di ieri in cui è emersa l’enfasi sulla sicurezza, il mattatore videoludico ha spiegato come tutti gli annunci avrebbero dovuto essere sullo stesso piano. In risposta a uno spettatore del Q&A che già pregustava un alto numero di reveal, Keighley ha risposto: “Non so [se la quantità sarà la stessa]. Non ho tenuto il conto, onestamente. Credo gli stessi, non saprei… ma poi, cos’è un World Premiere?”

“World Premiere” addio: gli annunci di Geoff Keighley per i Game Awards 2023 saranno tutti uguali

“In realtà”, prosegue Keighley, “vedete, abbiamo una tabella di marcia nella quale compare sempre ‘world premiere, world premiere’… e ci stiamo distaccando dal concetto, perché poi ci si chiede: è un primo look? È un annuncio? Eccetera… quindi per noi è tutto ottimo contenuto videoludico, allo stesso modo.” Il presentatore e creatore della cerimonia si aspetta una durata e dei contenuti simili a quanto visto in passato. “Non voglio dare numeri, perché poi internet fa il suo tam tam… ma penso che sia analogo agli anni passati in fatto di durata della serata e contenuti. L’anno scorso siamo stati più veloci, o almeno ci abbiamo provato, ma poi Chris Judge si è preso il suo tempo col discorso. Penso che cercheremo di essere più brevi.” L’evento andrà in onda la notte del 7 dicembre dal Peacock Theatre di Los Angeles.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi mancherà il termine, o eravate stufi del concetto quanto Yuri Lowenthal?