Ad agosto il prossimo evento speciale di Sony?

Dobbiamo prepararci per il prossimo evento PlayStation? Stando agli ultimi rumor, sembra proprio così. Lo State of Play dello scorso 8 luglio sembra essere solo un antipasto per i giocatori. Un insider dichiara che Sony starebbe preparando per il mese di agosto il prossimo grande evento speciale. In questa occasione sembra ci saranno annunci di titoli first party, gameplay in anteprima, date di uscita di titoli attesi e news sulla prossima generazione di VR.

Il rumor proviene da Roberto Serrano, un insider che tante volte (ma non sempre) si è dimostrato affidabile, per cui c’è da prendere la notizia con le pinze. Secondo Serrano, sarebbe previsto per il mese di agosto il prossimo evento speciale di Sony dedicato ai titoli first party. Il rumor sembra avere delle basi comunque; infatti, pochi giorni fa, l’azienda giapponese aveva precisato che ulteriori teaser e informazioni su GoW2 e Horizon Forbidden West sarebbero arrivati proprio ad agosto. Nello specifico, l’evento rumoreggiato da Serrano si dovrebbe tenere il 12 agosto e dovrebbe vedere il ritorno del sequel di God of War e la conferma della data d’uscita ufficiale di Horizon Forbidden West.

Inoltre, ci dovrebbero essere aggiornamenti sulla prossima generazione di VR e news sull’espansione dell’SSD di PS5. In ogni caso, Sony è comunque obbligata, prima o poi, a fornire informazioni su questi titoli. Dato che dal loro annuncio, al netto di teaser e qualche gameplay non abbiamo avuto nessuna informazione ufficiale né una data d’uscita, in special modo per quanto riguarda GoW2. Tuttavia, non aspettatevi un comunicato ufficiale tanto presto. Perché ormai abbiamo imparato ad aspettarci conferme solo a pochi giorni dagli eventi.

