Rumor, God of War Ragnarok: nuovo trailer in arrivo in Agosto?

A poche ore dal prossimo State of Play di Sony, alcuni rumor tornano a parlare di God of War Ragnarok e di un probabile nuovo trailer in arrivo il prossimo mese

Sony ha confermato, nella giornata di ieri, la data ufficiale del prossimo State of Play, che andrà in onda (sempre in forma completamente digitale) domani, 8 luglio, alle 23. L’azienda ha già detto, tramite twitter, che la gran parte dell’evento sarà concentrato su Deathloop, per poi passare ad alcuni titoli indie e di terze parti. Non saranno quindi presenti i first party più attesi, come God of War Ragnarok o Horizon Forbidden West. Come ad ogni nuovo evento, però, i rumor in rete serpeggiano più insistentemente e forse ci possiamo aspettare grandi cose dal mese di agosto.

Nelle scorse ore, infatti, più precisamente nella tarda serata di ieri, un utente di Reddit, tale QuimSix, ha affermato che Ragnarok riceverà un nuovo trailer da parte di Sony nel corso del prossimo mese, probabilmente in un evento dedicato. Una fonte abbastanza attendibile, QuimSix, che tramite alcuni contatti aveva preannunciato che l’evento di Sony PlayStation sarebbe andato in onda proprio l’8 luglio. Interessante notare anche che l’utente avrebbe anche leakato alcuni dettagli su Far Cry 6 nel mese di maggio.

I rumor si intensificano: nuovo trailer di God of War Ragnarok il prossimo mese?

Sempre secondo questo utente, anche Horizon Forbidden West riceverà nuovi trailer e, addirittura, una data d’uscita sul finire dell’estate, anche se in questo caso non è stato specificato un periodo preciso. Non ci resta che prendere queste cose molto con le pinze, ma sperare ardentemente di poter vedere qualcosa di nuovo sul prossimo titolo di Santa Monica.

Non aspettatevi quindi alcun trailer di God of War Ragnarok o di qualsiasi altro first party di Sony al prossimo State of Play. Siamo comunque molto interessati a quali novità ci mostrerà l’azienda domani sera! E voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!