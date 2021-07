Cooler Master: al via il Summer Summit 2021

Cooler Master, leader nella produzione di componenti desktop e periferiche, ha annunciato il prossimo Summer Summit 2021

Il Summit si terrà in formato digitale tramite il software di conferenza web “Gather Town”. Utilizzando Gather Town Cooler Master spera di imitare uno spettacolo tecnologico reale con un tocco divertente e interattivo. Con la loro isola a 8 bit che può ospitare tutti, dai professionisti dei media ai rappresentanti delle imprese, ai creatori di contenuti e alla comunità pubblica di Cooler Master, crea il tuo avatar a 8 bit ed esplora tutto ciò che il Summer Summit ha da offrire. Durante la settimana saranno mostrati svariati prodotti.

Cooler Master Summer Summit: i case

Il Summer Summit lancia quattro nuove colorazioni per il best-seller NR200P. Ogni colore è stato scelto a seguito di una votazione tenuta su Reddit. Le varianti di colore rappresentano anche un’incarnazione fisica del nuovo VI di Cooler Master e celebra la comunità composta da personalità indipendenti e uniche. Rinominato in Flamingo Pink, Caribbean Blue, Sunset Orange e Nightshade Purple, l’NR200P utilizza misure intelligenti per risparmiare spazio per creare uno chassis SFF che non ha eguali in termini di compatibilità dei componenti, efficienza termica e facilità di assemblaggio.

Inoltre, Cooler Master presenta la nuova linea di sistemi MAX. Completamente ottimizzati con anni di esperienza nella progettazione termica, di alimentazione e meccanica, i sistemi MAX sono la soluzione pronta all’uso di Cooler Master per gli appassionati di PC che desiderano massimizzare le prestazioni del proprio PC.

Ogni prodotto MAX è preinstallato e pre-instradato con soluzioni termiche e di erogazione di potenza su misura, consentendo agli utenti di godere di un’esperienza di costruzione lussuosa e intuitiva con un investimento minimo di tempo. La prima iterazione, NR200P MAX, mira a fornire agli utenti un’esperienza di costruzione SFF senza precedenti, semplificata ma potente. Infine, la linea premium di cavi riser di Cooler Master e il kit di supporto GPU verticale sono stati ora aggiornati per supportare completamente gli standard PCle Gen4, fornendo una trasmissione dati più veloce ed efficiente.

Disponibili in 200 mm e 300 mm, i cavi riser utilizzano plastiche di alta qualità per garantire una maggiore flessibilità e resistenza del cavo. Progettato per una durata extra e per prevenire le interferenze del segnale elettromagnetico, questo MasterAccessory è destinato a fare una differenza duratura nelle prestazioni del sistema.

Cooler Master Summer Summit: i dissipatori e le ventole

Svelato per la prima volta al Summer Summit è il nuovo Hyper H6/H6DT ARGB. Progettata con Xtra Dimensional Heat Pipe Contact (XDHC), l’innovativa tecnologia di Cooler Master fornisce una copertura completa della CPU e il contatto diretto di 6 heat pipe per una dissipazione del calore superiore. In mostra anche il MasterLiquid ML240P/ML360P Flux, la nuova incarnazione del raffreddamento ad alte prestazioni. La pompa a doppia camera ha un flusso e una pressione ulteriormente affinati per individuare i punti caldi per una dissipazione del calore rapida e precisa.

Inoltre, farà la sua comparsa anche la serie Mobius. La materializzazione del design architettonico di Cooler Master verso la perfezione della ventola, la serie Mobius presenta un nuovo Ring Blade Design, utilizzando pale della ventola interconnesse create per formare un telaio rinforzato e solido, eliminando le vibrazione per ottenere una ventola ancora più fluida. Infine, la guaina per tubi LED RGB di Cooler Master è la prima guaina sviluppata e progettata per ravvivare l’aspetto del tubo di raffreddamento a liquido. La custodia presenta 30 LED ARGB compatibili con le principali schede madri per la personalizzazione dell’illuminazione.

Cooler Master Summer Summit: gli alimentatori

La serie XG Platinum è stata creata per fornire efficienza certificata 80 Plus Platimun e prestazioni di fascia alta con requisiti di temperatura ridotti. Questa unità offre un cablaggio completamente modulare, una ventola silenziosa da 135 mm e la modalità Smart Thermal Control per un funzionamento silenzioso, un migliore flusso d’aria e una maggiore durata delle prestazioni. Inoltre, sia nella piattaforma sia nei cavi sono stati utilizzati condensatori giapponesi al 100% per una maggiore efficienza.

L’XG Plus Platinum offre il monitoraggio delle prestazioni con il pannello di visualizzazione delle informazioni integrato e gestisce queste funzionalità e l’illuminazione ARGB con il software gratuito MasterPlus+ di Cooler Master. Infine, l’M1600/M2000 Platinum sono stati costruiti per coloro che necessitano di una potenza al alta efficienza in quantità massicce. Dotato di efficienza 80 Plus Platinum, cablaggio completamente modulare e una ventola silenziosa da 135 mm, questo alimentatore alimenterà qualsiasi sistema si possa volere.

Cooler Master Summer Summit: le periferiche

L’MM730 e l’MM731 conservano lo spirito innovativo di Cooler Master pur mantenendo l’estetica familiare dei classici mouse da gioco. Ogni caratteristica di livello professionale è pensata per darti una reattività alla velocità della luce in un batter d’occhio: piedini in vero PTFE per una scorrevolezza senza rivali, wireless ibrido 2,4 GHz/Bluetooth per la massima versatilità, sensore ottico regolabile da 19.000 DPI e switch ottici per una maggiore durata e input.

La tastiera meccanica wireless CK721 è un’elegante soluzione con fattore di forma ridotto sia per il lavoro sia per il gioco. Un layout del 65% e la tecnologia wireless ibrida enfatizzano la portabilità con la compatibilità quasi universale del sistema operativo e della piattaforma, mentre un corpo in alluminio sabbiato conferisce l’eleganza e la durata necessaria per un utilizzo da lavoro quotidiano.

Infine le tastiera da gaming CK351 e CK352 di dimensioni standard offrono controlli reattivi e una periferica affidabile che è stata creata per durare a lungo. Resistenti alla polvere e all’acqua con switch ottici all’avanguardia, classificati per oltre 100 milioni di pressioni dei tasti e un tempo di risposta quasi istantaneo.

CMIO:

Immergiti in Motion 1, l’evoluzione di tutte le sedie progettate da Cooler Master in stretta collaborazione con D-Box. Dotato del primo motore aptico al mondo, ottimizzato per adattarsi a una sedia “Work & Play” e potenziato dalla libreria di giochi e film D-Box, Motion 1 offre l’esperienza del cinema 4D e del gameplay immersivo direttamente nel comfort della propria stanza. Hybrid 1 è progettato per colmare il vuoto tra i giocatori professionisti e i creatori di contenuti.

Hybrid 1 combina i vantaggi delle sedie da ufficio orientate al comfort con i sedili da corsa basati sul supporto e offre una soluzione simbiotica che consente la personalizzazione ergonomica in base alle preferenze dell’utente. Inoltre i nuovi monitor da gioco piatti GM27-FQS, GM27-CFX e GM32-FQ di Cooler Master offrono prestazioni eccezionali per le configurazioni “Lavoro e gioco”. Il GM27-FQS vanta un pannello IPS ultraveloce a 165 Hz e 1 ms che funziona senza problemi anche nelle situazioni più estreme; mentre il GM27-FQX ha un framerate di 240 Hz con un tempo di risposta di 1 ms.

CMIX:

Orb X è una workstation multiuso con in mente la full immersion. Una elegante scrivania in uno spazio semichiuso è ospitata in una cupola simile a una navetta motorizzata. Le capacità visive e audio elevano davvero l’immersione: il Gamepod supporta fino a 3 monitor da 27 pollici e gli altoparlanti surround sono alloggiati direttamente nella postazione per creare un palcoscenico sonoro realistico e accurato anche senza cuffie.

Inoltre una poltrona reclinabile ergonomica di nuova concezione fornisce un poggiatesta regolabile, supporto lombare e poggiapiedi per un comfort personalizzato. Il gamepod è compatibile con diverse configurazioni di PC e monitor, con la possibilità di configurare anche una console per le funzionalità di gioco.

Cooler Master Summer Summit: lo streaming

StreamEnjin è un mixer livestream all-in-one che ti consente di modificare e cambiare i tuoi input per una trasmissione senza interruzioni dei tuoi contenuti. Crea e distribuisce facilmente il tuo livestream personalizzato, con 8 scene preimpostate. La semplice disposizione dei pulsanti rende il passaggio tra scene e il mixaggio un gioco da ragazzi; con la versatile app per iPad che dà la libertà di modificare i layout a proprio piacimento.

