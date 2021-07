State of Play luglio: riassunto di tutti gli annunci

Il periodico show targato Sony si è appena concluso. Andiamo a ricapitolare insieme tutti gli annunci e le anticipazioni di questo State of Play di luglio

Lo show di trenta minuti mandato in onda da Sony sulle varie piattaforme streaming è appena terminato. Come di consueto, andiamo a riassumere tutti i giochi, i video gameplay e gli annunci di questo State of Play di luglio in questo speciale. Ma non perdiamo altro tempo e vediamo quali sorprese ci svelato Sony in questo appuntamento videoludico. Per agevolare la lettura, il seguente articolo sarà strutturato ad elenchi.

Vivi, spara, muori e rinasci

Sebbene fossimo preparati, in quanto nelle scorse giornate Sony ci aveva avvisati dell’assenza di grandi annunci in questo State of Play di luglio, la conferenza tenutasi stasera non è stata comunque priva di sorprese, in special modo alla fine. Nel corso dell’evento sono stati approfonditi, prima del loro lancio, diversi titoli minori, indie e giochi di terze parti. Il ritmo è stato sostenuto con anticipazioni di gameplay e trailer in cinematica. Polarizzatori dell’evento, la Director’s Cut di Death Stranding e il folle Deathloop.

Topi ed action rpg – State of Play luglio: tutti gli annunci

Sony non rinuncia alla realtà virtuale. In questa speciale occasione, l’azienda giapponese ha confermato la volontà nel continuare a produrre giochi in VR con l’annuncio di Moss 2. Seguito del primo capitolo uscito, sempre per PS VR, nel 2018. In questa prima carrellata di titoli non gridiamo certo al miracolo, ma la varietà di titoli è riuscita comunque a sorprendere:

Moss book 2 : Polyarc annuncia il seguito di Moss. Titolo in realtà virtuale che ci mette nei panni di un topo e che mescola prospettive in prima e terza persona, ponendo l’accento sugli enigmi ambientali.

: Polyarc annuncia il seguito di Moss. Titolo in realtà virtuale che ci mette nei panni di un topo e che mescola in prima e terza persona, ponendo l’accento sugli enigmi ambientali. Arcadegeddon : shooter online in terza persona in esclusiva PS5 . Da oggi il titolo è disponibile in accesso anticipato. Mentre l’uscita ufficiale è fissata per l’ anno prossimo .

: shooter online in terza persona in esclusiva . Da oggi il titolo è disponibile in accesso anticipato. Mentre l’uscita ufficiale è fissata per l’ . Tribes of Midgard : survival action rpg. Il gioco sarà basato sulla mitologia norrena . La prima stagione sarà chiamata The Wolf Saga.

: survival action rpg. Il gioco sarà basato sulla . La prima stagione sarà chiamata The Wolf Saga. F.I.S.T: annunciato questo nuovo action a scorrimento dallo stile peculiare.

Kung fu e astronavi spaziali – State of Play luglio: tutti gli annunci

In questi seguenti annunci troviamo nuove IP così come un nuovo trailer della trasposizione di uno dei fumetti del momento, ovvero Demon Slayer. Il titolo dedicato ad uno dei manga più venduti di sempre sembra confermare le prime impressioni. I punti di forza di questo Hinokami Chronicles sembrano essere combattimenti ad alto tasso di spettacolarità e delle animazioni in cell shading molto convincenti:

Hunter’s Arena : il nuovo open world sviluppato da Mantisco mescola l’esplorazione degli open world degli ultimi anni con una struttura ludica online . Diverse le modalità di gioco, tra le quali anche la battle royale. Il titolo è in uscita il mese prossimo per PS4 e PS5.

: il nuovo open world sviluppato da Mantisco mescola l’esplorazione degli open world degli ultimi anni con una struttura ludica . Diverse le modalità di gioco, tra le quali anche la battle royale. Il titolo è in uscita il mese prossimo per PS4 e PS5. Sifu : ritorna a farsi vedere l’indie sviluppato da Sloclap. In questa presentazione abbiamo potuto vedere un altro gameplay trailer che mette in mostra la precisione e la cura dei combattimenti di kung fu. L’uscita è stata slittata al 2022.

: ritorna a farsi vedere l’indie sviluppato da Sloclap. In questa presentazione abbiamo potuto vedere un altro gameplay trailer che mette in mostra la precisione e la cura dei di kung fu. L’uscita è stata slittata al 2022. Jett the Far Shore : questo indie basato sull’esplorazione di pianeti lontani, già presentato agli scorsi State of Play, non sembra convincere pienamente. Nonostante il concept poetico , il titolo non mostra particolari guizzi creativi dal lato stilistico né graficamente. In uscita nel 2021 .

: questo indie basato sull’esplorazione di pianeti lontani, già presentato agli scorsi State of Play, non sembra convincere pienamente. Nonostante il concept , il titolo non mostra particolari guizzi creativi dal lato stilistico né graficamente. In uscita nel . Demon Slayer Hinokami Chronicles: del titolo basato sull’omonimo manga sappiamo che sarà in cell shading e che uscirà il 15 ottobre 2021.

Ancora una volta, Kojima – State of Play luglio: tutti gli annunci

Eccoci dunque alla parte più interessante dello show. Dopo una carrellata di titoli minori si passa al piatto forte della serata. Death Stranding Director’s Cut era già stato annunciato qualche mese fa. Oggi, Sony ha voluto tuttavia anticipare i nuovi contenuti che ci aspetteranno. Dalle nuove armi alle nuove meccaniche e modalità come la Fragile Racing (circuiti in cui gareggiare all’interno del mondo di DS) a una nuovo frammento di storia da giocare e da vivere.

Death Stranding Director’s Cut : mostrato un trailer con filmati in cinematica e fasi di gameplay che anticipano i nuovi contenuti di questa Director’s Cut. Il titolo uscirà il prossimo 24 settembre 2021 .

: mostrato un trailer con filmati in cinematica e fasi di gameplay che anticipano i nuovi contenuti di questa Director’s Cut. Il titolo uscirà il prossimo . Deathloop: è stato mostrato un gameplay di 6 minuti dove sono state approfondite le nuove meccaniche e armi come la possibilità di “salvare” il proprio loadout tra un loop e l’altro. Le ambientazioni sembrano accentuare le molteplicità di approcci alle missioni del gioco. Inoltre, l’antagonista Juliana può essere controllata dall’AI o da un altro giocatore online. Uscita prevista per il 14 settembre 2021.

Conclusione

In questo speciale abbiamo riassunto tutte le novità e gli annunci fatti in questo ultimo State of Play di luglio di Sony. I due titoli che hanno catturato l’attenzione sono, come detto, Death Stranding Director’s Cut e Deathloop. Particolarmente sconvolgenti sono state le folli aggiunte contenutistiche all’ultima fatica di Kojima. Per quanto riguarda invece lo shooter di Bethesda/Arkane, ci è arrivata la conferma della stratificazione del gameplay in molti approcci disponibili alla riuscita delle missioni. Per tutti quelli che non sono rimasti soddisfatti dallo show, Sony ha promesso l’arrivo per l’estate di trailer che faranno contenti parecchi giocatori.

