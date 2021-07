PlayStation si congratula con l’Italia per gli europei

La console più amata dagli italiani loda la nazionale più amata dagli italiani per lo sport più amato in Italia: PlayStation e gli europei

Il trionfo dell’Italia ai campionati europei è stato celebrato anche dal mondo videoludico, nello specifico da PlayStation. Ha senso che le console più amate sul suolo italiano siano le prime a stringere la mano alla squadra che ha unito lo Stivale sotto una sola bandiera, specie considerando che si tratta dello sport italiano per eccellenza. Era una scelta obbligata, ma questo non ci ha impedito di sorridere vedendo il post di Sony in merito ad una delle vittorie più sudate della Nazionale.

PlayStation Italia parla di europei… anzi, “canta”

Il post qui sotto segue una partita veramente sofferta, in cui l’Italia ha concluso gli europei con uno spavento al secondo minuto e dei rigori al cardiopalma: non a caso, PlayStation ha incluso nella foto ai campioni quello che è divenuto ormai il coro ufficiale per la Nazionale. Alludiamo al noto riff di chitarra elettrica dei White Stripes per Seven Nation Army, brano del 2003 che ha ormai spodestato Un’estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato nell’immaginario comune.

È tutto vero, il cielo è azzurro sopra Wembley. Siamo Campioni d’Europa! #ForzaAzzurri #PlaySupporters pic.twitter.com/PABPKs3OcH — PlayStation Italia (@PlayStationIT) July 11, 2021

Tra le risposte non è mancato un po’ di vetriolo, come un tag all’account britannico della console. Tuttavia, c’è anche tanta (e benvenuta) sportività, nello specifico da parte di figure dell’industria videoludica d’oltremanica. Alludiamo ad Andy Robinson, ex membro di Playtonic e Rare che ora scrive per VideoGamesChronicle. Riconoscendo umilmente la sconfitta, Robinson si è complimentato con la nostra squadra per il lavoro svolto sul campo.

