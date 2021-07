Persona: un indizio di Atlus punta verso il sesto capitolo

Giuriamo sulle nostre ossa che il sesto capitolo di Persona è in arrivo: Atlus ci ha regalato una sorpresa che non sarà certo l’ultima

Galeotto fu il post di Atlus su Instagram, verrebbe da dire, e pure il sesto capitolo di Persona che ha indirettamente confermato. L’eterna costola di Shin Megami Tensei è giunta, così come la serie madre, al quinto episodio e ora sembra farsi strada un erede. Nello specifico alludiamo ad un indizio nascosto nel numero 25 con cui il team di sviluppo ed ex publisher autonomo ha festeggiato il quarto di secolo sul social network fotografico. L’indizio in questione è di natura… cromatica, visto il colore bianco che fa capolino subito dopo le tinte che hanno contraddistinto la serie fino ad ora.

Il sesto capitolo di Persona nel bianco di Atlus

Il post di Atlus sul venticinquesimo anniversario di Persona include infatti i colori dei precedenti episodi, prima di nascondere nel numero 25 un bianco che sembra suggerire l’arrivo del sesto capitolo. Per la cronaca, alludiamo al viola (P1), all’arancio (P2), all’azzurro (P3), al giallo (P4) e infine all’ormai iconico rosso visto nel quinto episodio e nel seguito dall’anima action. Difficilmente il bianco ci porta a pensare alla schermata del titolo di Super Smash Bros. Ultimate; sembra più plausibile, piuttosto, che Atlus sia pronta a replicare il titanico successo dei Ladri Fantasma.

A portare l’attenzione su questo post di Instagram ha provveduto un account di Reddit, che ha notato anche il neonato sito ufficiale dedicato all’anniversario. Sul sito figurano gli emblemi di tutte le scuole viste finora nella saga; tra essi si può trovare un quadrato bianco mai visto fino ad ora, che sembra suggerire ancora una volta che un sesto capitolo può essere davvero dietro l’angolo. Il messaggio su Instagram ci invita ad aprire le orecchie e gli occhi per i prossimi dodici mesi, quindi gli annunci arriveranno senza dubbio nell’arco di quest’anno.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della possibilità di un nuovo capitolo?