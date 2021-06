Horizon Forbidden West: l’uscita è ancora prevista per il 2021

L‘uscita dell’atteso seguito Horizon Forbidden West, il cui sviluppo è ormai nella sua ultima fase, è ancora prevista per il 2021

Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di conoscere diversi dettagli riguardanti Horizon Forbidden West, l’atteso sequel di Horizon Zero Dawn, ma non è stata ancora ufficializzata la sua data di uscita. Alcune voci autorevoli davano addirittura per scontato che la pubblicazione del titolo sviluppato da Guerrila Games, destinato ad arrivare sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, fosse oramai rimandata all’anno prossimo. Alcune recenti dichiarazioni sembrano però smentire questo rumor.

Horizon Forbidden West: ecco perché potrebbe uscita nel 2021

A rendere concreta la possibilità che l’uscita di Horizon Forbidden West avvenga durante l’anno corrente ci sono le dichiarazioni di Mathijs de Jonge, il game director del titolo. Durante un’intervista rilasciata alla nota rivista di settore Hardware Zone, Jorge ha dichiarato che il videogioco è oramai entrato nell’ultima fase di sviluppo e che il team si sta adesso concentrando sulle operazioni di rifinitura e di eliminazione dei bug. Oltre a questo, sempre secondo quanto detto dal game director, gli sviluppatori sono impegnati a portare a termine gli aspetti più complessi del gioco, che sono comunque tutti in dirittura di arrivo.

Anche Hermen Hulst, il direttore dei PlayStation Studios, ha recentemente confermato che l’uscita del gioco è prevista per il 2021. In particolare, il manager ha parlato del periodo delle festività natalizie come probabile destinazione ma, come detto in precedenza, non è stato in grado di fornire una data ufficiale. È probabile che l’esitazione a rilasciare una data di pubblicazione per Horizon Forbidden West dipenda proprio del fatto che, per quanto in fase avanzata, la sua realizzazione non è stata ancora ultimata.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sui principali videogiochi in uscita. Se siete interessati all’acquisto di uno o più titoli, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.