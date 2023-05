The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, come ridistribuire cuori e stamina

In questa guida vi spiegheremo come fare a ridistribuire a piacimento cuori e stamina in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

In Tears of The Kingdom avrete a disposizione diversi modi per rendere più forte Link, ma ovviamente quello principale è utilizzare le sfere della benedizione. Queste palle di energia si trovano alla fine di ogni sacrario e, una volta che ne avrete accumulate almeno quattro, potrete portarle presso una statua della dea Hylia per aumentare permanentemente i vostri cuori o la vostra stamina.

Aumentare queste statistiche ovviamente è sempre un vantaggio ma in alcuni casi potreste voler cambiare le vostre scelte passate per affrontare al meglio una determinata sfida. Per fortuna in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom esiste un metodo per ridistribuire cuori e stamina, e in questa guida vi spiegheremo come fare.

Migliori statistiche – zelda tears of the kingdom, come ridistribuire cuori e stamina

Prima di spiegarvi come ridistribuire cuori e stamina in Tears of The Kingdom, vogliamo aiutarvi a capire quali sono le migliori statistiche iniziali per affrontare questo Zelda. Ovviamente il titolo lascia piena libertà ai giocatori, ma nelle prime ore di gioco è importante aumentare i vostri parametri saggiamente per evitare di trovarvi in difficoltà.

Noi vi consigliamo di concentrarvi per prima cosa sui punti vita per cercare di raggiungere in fretta almeno sei cuori. Successivamente potrete spendere sfere della benedizione in stamina fino a quando non avrete almeno due cerchi completi. Da qui in poi il vostro Link sarà più che pronto ad affrontare le difficoltà di Hyrule e potrete continuare a potenziarlo come più preferite.

Strani rumori – zelda tears of the kingdom, come ridistribuire cuori e stamina

Se volete ridistribuire cuori e stamina, per prima cosa dovrete entrare nel rifugio di emergenza e trovare un NPC che vi parlerà di alcuni strani rumori che sembrano provenire dalle mura. Una volta che avrete parlato con lui darete il via ad una missione secondaria che vi permetterà di accedere a un passaggio segreto all’interno del rifugio. Una volta entrati in questa nuova area vi troverete davanti diverse pareti rocciose da distruggere e sulla destra potrete notare una strana statua cornuta.

Interagendo con la statua avrete finalmente la possibilità di ridistribuire cuori e stamina come preferite, ma purtroppo il procedimento non sarà gratuito. Per prima cosa infatti la statua vi chiederà di vendergli uno dei vostri porta cuori o porta vigore per 100 rupie, e successivamente vi offrirà la possibilità di ricomprarlo per 120 rupie. Durante la fase di acquisto però potrete anche decidere di convertire il porta cuori donato in un porta vigore o vice versa, permettendovi a tutti gli effetti di redistribuire cuori e stamina per la modica somma di 20 rupie. Volendo inoltre se siete disperatamente bisognosi di denaro potete decidere di tenervi i soldi e non ricomprare i contenitori, ma sinceramente vi sconsigliamo caldamente di farlo.

Via alternativa – zelda Tears of the kingdom, come ridistribuire cuori e stamina

Il metodo di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo è sicuramente molto comodo e veloce, ma purtroppo l’NPC che vi permetterà di avviare la missione secondaria non sarà sempre presente sin da subito nel rifugio. Però, se siete molto desiderosi di ridistribuire le vostre caratteristiche, fortunatamente esiste un percorso alternativo che vi condurrà alla statua cornuta.

Per raggiungere la statua in questo modo dovrete per prima cosa entrare nel Castello di Hyrule ed avventurarvi nel passaggio segreto reale che si trova nella stanza dell’osservatorio. Da qui dovrete scendere in profondità e seguire un lunghissimo percorso sotterraneo pieno di pareti rocciose da distruggere e nemici molto pericolosi. Continuando a seguire il percorso vi troverete davanti a tantissime avversità, ma una volta arrivati in fondo potrete finalmente parlare con la statua.

Purtroppo però, anche se avete raggiunto il vostro obiettivo, da questo lato non avrete alcun modo di aprire il passaggio segreto del rifugio di emergenza e di conseguenza ogni volta dovrete rifare tutto il percorso per parlare con la statua. Di sicuro questo non è il procedimento più comodo ma, se non avete alternative e avete un disperato bisogno di ridistribuire le vostre statistiche, questa è la vostra unica alternativa.

Come nuovi!

Qui si conclude la nostra guida su come ridistribuire cuori e stamina in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Adesso finalmente potrete modificare le vostre statistiche come preferite e affrontare il gioco nel migliore dei modi. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, sul nostro sito potrete trovare tante altre guide dedicate:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile ora in esclusiva per Nintendo Switch.