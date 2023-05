Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata, come funziona il viaggio rapido in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, di modi per spostarsi ne sono stati aggiunti tanti, ma quali sono i più veloci?

Lo scorso 12 maggio è arrivato, in esclusiva su Nintendo Switch, uno dei giochi più attesi degli ultimi tempi e, molto probabilmente, anche uno dei più forti candidati al gioco dell’anno. Stiamo ovviamente parlando di The legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequel di un già eccezionale Breath of the Wild targato 2019, e che da molti è stato visto inizialmente come un DLC distaccato per diventare standalone. Una definizione che, al netto di tutto, sembra quantomai pretestuosa. Non ve ne abbiamo ancora parlato in una recensione, che arriverà davvero presto, ma possiamo già preannunciarvi che Tears of the Kingdom è tutt’altro che un DLC.

Prima di iniziare

Prima di scoprire come funziona il viaggio rapido in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vi ricordiamo che qui su tuttotek.it trovate già una lunga lista di guide dedicate al titolo di Nintendo. A partire dai trucchi e consigli per i neofiti a come aumentare lo spazio nell’inventario, dal come sbloccare tutte le nuove abilità (compresa quella segreta di Link) a come importare i cavalli da Breath of the Wild. E molto altro contenuto è in arrivo, quindi… non cambiate canale! Per il resto, passiamo all’argomento di questo articolo: come ci si sposta rapidamente in Tears of the Kingdom?

Spostarsi rapidamente | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come funziona il viaggio rapido?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dona diversi modi per spostarsi velocemente ed esplorare in tutta comodità il vastissimo mondo di gioco. Una volta sbloccato l’apposito punto sulla mappa, potrete trasportarvici rapidamente semplicemente selezionandolo e premendo il tasto A. Il viaggio rapido sarà disponibile praticamente sempre, escludendo alcune limitazioni imposte dallo svolgimento della trama, e potrete quindi aprire la mappa e selezionare il vostro punto di interesse anche mentre state volando tra le nuvole, nuotando o passando il tempo in città.

Sacrari e Torri | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come funziona il viaggio rapido?

Il metodo più semplice per viaggiare rapidamente in Tears of the Kingdom è quello dei Sacrari. Noterete subito, sin da quando esplorerete l’Isola Celeste delle Origini, ambientazione delle prime ore di gioco, noterete dicevamo i cerchi blu che appariranno di fronte a ciascun Sacrario. Proprio quei cerchi blu funzioneranno come punti di viaggio rapido e potrete sfruttarli per trasportarvi in qualsiasi altri Sacrario che avrete visitato in precedenza.

Secondo metodo di viaggio rapido: le Torri Topografiche. Una volta che avrete scalato ciascuna torre e interagito col rispettivo terminale, sbloccherete sia il punto di teletrasporto di quella struttura, sia tutti i dettagli sulla superficie circostante e le regioni del cielo.

Radici e Medaglioni | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come funziona il viaggio rapido?

Dal cielo al sottosuolo. Le Radici sono un ulteriore metodo di viaggio rapido presente in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in cui incapperete esplorando il Sottosuolo del gioco attraverso i baratri. All’aspetto sono grandi alberi a forma di bulbo che emettono un bagliore dorato e, una volta che vi avrete interagito, sbloccherete un punto di viaggio rapido (oltre a rivelare una parte della mappa dell’area circostante).

Infine, i Medaglioni di Viaggio, una funzione speciale che sbloccherete una volta completati gli incarichi di Robbie. Ve ne verranno donati tre in totale, che potrete posizionare nei punti che più desiderate e potrete sfruttare successivamente come punti di viaggio rapido. E nel caso vogliate utilizzarli altrove non c’è problema, vi basterà recuperarli da terra e riposizionarli!

Buon divertimento!

E questo è tutto ciò che dovete sapere sul viaggio rapido in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Nintendo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!