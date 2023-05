The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come usare Compositor

Il Compositor è una delle abilità migliori da usare in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, basta solo sapere come fare. Vi aiutiamo!

Il potenziale del Compositor, una delle nuove abilità disponibili in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, è quasi illimitato per chi sa come usare lo strumento. Naturalmente il legittimo detentore del trono della versatilità è l’Ultramano, collante universale con il quale creare dal nulla veicoli, palizzate, ponti, scale e chi più ne ha, più ne metta. Il gioco resta fedele alle idee di game design del predecessore, compresa la fragilità del vostro armamentario. La nuova abilità permette di convivere più facilmente con una limitazione simile, oltre che creare armi più potenti quasi dal nulla.

Iniziare ad armeggiare – Come usare l’abilità Compositor in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Otterrete il Compositor nell’Isola Celeste delle Origini – già, potrete usare come per magia l’abilità sin dai primi momenti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom! Ed è fantastica. Una volta che completerete il Sacrario di Hin Isan, l’abilità sarà tutta vostra e, con essa, potrete fare di tutto il mondo di gioco la vostra armeria personale. Tenete premuto il tasto L e aprirete la rotella su cui fanno capolino tutte le abilità del gioco. Selezionate il Compositor e, se avete in mano un’arma di base come un ramo, una clava, un bastone, una spada e così via, selezionate il masso o l’altra arma di fronte a voi. Premete Y per confermare (o ZL per fare lo stesso con uno scudo) e… voilà.

Il Sacrario di Hin Isan – Come usare l’abilità Compositor in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Potete attaccare un po’ quel che vi pare, se possiamo esprimerci in maniera non elegantissima. Il sacrario richiesto non è dei più semplici, ma vi insegna due cose fondamentali. Innanzitutto, il Compositor consente di creare martelli fondendo qualunque supporto (clava, ramo, lancia, forcone, eccetera) con un masso. Grazie ai martelli è possibile distruggere le rocce crepate e friabili, mentre le altre armi non ne sono in grado. In secondo luogo, usando gli archi (ZR) potete applicare i materiali alle frecce tenendo premuto ↑ sulla croce digitale. Scegliete uno dei frutti ignei presenti nella stanza per colpire il fogliame in alto sul muro.

Scegliere il materiale adatto – Come usare l’abilità Compositor in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

I martelli (chiamati “trivelle” se creati con supporti particolarmente lunghi) si possono usare sulle rocce scure nelle caverne per ottenere materiali preziosi, come rubini, ambra, diamanti e così via. Come avete visto nel sacrario, combinare materiali e frecce può essere vitale: gli occhi di pipistrello creano frecce a ricerca, ma più avanti troverete fiori bomba, gelatine Chuchu con poteri elementali e molto, molto altro. Evitate di usare gli ingredienti da cucina, che non contribuiscono in alcun modo al vostro potere offensivo. E tenetevi buoni i semi luminosi: esistono grotte oscure che richiedono questi ultimi (più le frecce) in moderata quantità.

Sperimentare – Come usare l’abilità Compositor in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Attaccare un rubino ad una freccia consente di sparare palle di fuoco che rimbalzano sulle superfici, ma è solo la punta dell’iceberg. Se trovate l’impugnatura di un’arma Zonau, per fare un esempio come un altro, fondendola con un aggeggio dell’antica civiltà avrete un boost aggiuntivo per l’arma risultante. Non scherzavamo sull’assenza di limiti, e man mano che scoprite cosa funziona e cosa no avrete modo di tornare sui vostri passi. Ci sono più modi per separare due elementi fusi in una sola arma, ma prima di scendere dall’Isola Celeste delle Origini (leggasi: prima di finire il quarto sacrario) potrete solo selezionare la voce “Annulla compositor” dall’inventario, perdendo però il materiale sulla punta.

Raggiungere il Villaggio Daccapo – Come usare l’abilità Compositor in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Una volta che sarete scesi ad Hyrule (e dovreste già averlo fatto, se siete a cavallo), potrete dirigervi ad est (terre di Akkala, quadrante nordest) e raggiungere il Villaggio Daccapo. Come ricorderete da Breath of the Wild, è il paese che Link ha messo insieme radunando esponenti da tutti i popoli di Hyrule. Per arrivare al Villaggio Daccapo è possibile pagare (una volta sola) 20 rupie per un abbonamento vitalizio alla monorotaia, ma noi abbiamo aggirato un Lynel (miniboss molto forte) alla vecchia maniera raggiungendo il Sacrario di Rastak Iwak. Aprire un sacrario sblocca automaticamente il viaggio rapido, il che è utile per arrivarci in planata (il Vigore di inizio gioco è sufficiente).

Il servizio di Popunda

Nel mercatino del Villaggio Daccapo troverete un piccolo Goron chiamato Popunda. La bancarella del piccolo è l’unico luogo dove è possibile invertire la fusione del Compositor e riavere i vostri materiali. Non è gratis. Il servizio richiede infatti non meno di 20 rupie, ma non avete alternative se non volete perdere una preziosa metà della vostra arma. C’è un motivo se si tratta di un’abilità separata dall’Ultramano: non ve la caverete con un principio di tendinite al pollice per separarne i pezzi. Quindi il servizio vi costerà… ma vi è anche utile, specie se tendete a scordarvi cosa andate ad attaccare dove.

Gestire le armi fuse insieme

Riconoscerete le armi combinate per l’aura azzurra intorno alla loro icona e i nomi particolarmente elaborati. Due rami formano un ramo frondoso, così come con due granclave potrete ottenerne una “mazzuolatrice”. Insomma, gli aggettivi abbondano ogniqualvolta avete a che vedere con armi composte e… parlando di icone riconoscibili, vi sarete accorti che le armi in procinto di cadere a pezzi lampeggiano di rosso nel menù. Fate attenzione: l’opzione “Annulla compositor”, che come abbiamo già spiegato manda il secondo materiale a farsi benedire, non vi ridarà un’arma base integra. Sarà malridotta esattamente come la variante combinata, quindi non cercate di fare i furbi!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.