Se vi siete persi, in questa nostra guida vi spiegheremo dove andare prima nel nuovissimo The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Con il nuovissimo The Legend Of Zelda ormai finalmente tra noi (a proposito, avete già letto il nostro speciale dedicato alle musiche della saga?), i fan di tutto il mondo possono tornare a perdersi per le lande, e questa volta anche i cieli, di Hyrule, mentre indossano ancora una volta i panni di Link. Se anche voi vi siete tuffati in questa nuovissima avventura ma vi sentite sperduti e soverchiati dall’imponente mondo di gioco, ci siamo noi qui a darvi una mano. In questa guida vi aiuteremo a capire dove andare prima, superato l’incipit di Tears Of The Kingdom.

Tra cielo e terra – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco dove andare prima nell’avventura

Come il suo predecessore, anche The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom offre ai giocatori un mondo sterminato da esplorare liberamente, e capire dove andare prima potrebbe non essere così semplice. Tuttavia il gioco fa un ottimo lavoro nel cercare di fornirci alcuni input di partenza, e l’esplorazione non è solo un’opzione, ma viene proprio incentivata attivamente. Perciò il consiglio principale che ci sentiamo di darvi è quello di seguire il vostro istinto e lanciarvi all’avventura per godervi il più possibile lo spirito di questo ricchissimo open world. Se però avvertite il bisogno di qualche aiuto per indirizzarvi sulla retta via, in questa guida troverete degli utili consigli su cosa fare una volta terminato l’incipit del gioco.

In caduta libera – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco dove andare prima nell’avventura

Dopo la sequenza iniziale, The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom vi catapulterà subito sull’Isola Celeste Delle Origini, prima area che potrete andare ad esplorare nel gioco. Chi ha giocato a Breath Of The Wild riconoscerà in questa sezione iniziale molti elementi in comune con il precedente titolo della serie, il quale si apriva con Link bloccato sull’Altopiano Delle Origini. In maniera analoga, anche qui potrete esplorare in lungo e in largo quest’isola fluttuante, e non avrete la possibilità di lasciarla fin quando non soddisferete determinati requisiti, come il completamento di alcuni sacrari volti a farvi acquisire e prendere dimestichezza con i nuovi poteri di Link (qui la nostra guida su come sbloccare tutte le abilità). Prendete dunque questa sezione iniziale come una sorta di grosso tutorial che vi servirà per ambientarvi ed abituarvi alle nuove meccaniche di questo titolo, e quando vi sentirete pronti sarà arrivato finalmente il momento di lanciarvi in caduta libera verso la superficie di Hyrule.

Ancora una volta a Hyrule – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco dove andare prima nell’avventura

Sebbene la conformazione della Hyrule di Tears Of The Kingdom sia pressoché la stessa di quella del precedente titolo, allo stesso tempo moltissime cose sono cambiate ed, a prima vista, anche i giocatori più navigati di Breath Of The Wild potrebbero non riuscire ad orientarsi subito e capire dove andare. Una volta atterrati nelle lande, il consiglio è quello di seguire l’indicatore della missione principale, il quale vi porterà al Forte Di Guardia, una nuovissima struttura nella quale vi ricongiungerete con Pruna. Sarà lei che, dopo avervi inviato ai piedi di quel che resta del castello di Hyrule, vi restituirà la Paravela, spiegandovi anche come sfruttare le nuove Torri Topografiche per sbloccare sezioni della mappa di gioco.

Con la Paravela avrete finalmente la possibilità di esplorare il mondo nel pieno possesso delle vostre capacità, pertanto vi consigliamo di dare priorità al recupero di questo fondamentale oggetto. Fatto ciò vi si apriranno dinnanzi varie opzioni, la prima delle quali vi sarà suggerita direttamente dalla missione principale del gioco. Quest’ultima vi chiederà di recarvi a far visita ai quattro popoli di Hyrule, consigliandovi di partire dal Borgo dei Rito, a nord-ovest. Nulla vi vieta di dirigervi in qualsiasi altra direzione, tuttavia ascoltare il consiglio del gioco e seguire la strada battuta verso le terre dei Rito vi permetterà, fra le altre cose, di far visita anche al nuovo stallaggio Dormedolce. Qui, oltre a poter recuperare le vostre cavalcature di Breath Of The Wild (qualora fossero presenti sulla vostra Nintendo Switch i salvataggi di tale gioco), potrete incontrare nuovamente Impa ed attivare la quest dei Geoglifi, una delle principali della storia.

Utile ma anche dilettevole – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco dove andare prima nell’avventura

Nonostante quanto detto nel precedente paragrafo di questa guida su dove andare prima in Tears Of The Kingdom, avrete sempre la possibilità di scegliere cosa fare e dove dirigervi. L’esplorazione infatti sarà sempre incentivata e premiata dal gioco con la scoperta di nuovi oggetti, aree, tesori e soprattutto Sacrari. In particolare questi ultimi, come nel precedente titolo, svolgeranno un ruolo importantissimo in quanto, al loro completamento, vi ricompenseranno con una Sfera Della Benedizione. Entrando in possesso di quattro di questi oggetti potrete recarvi presso una statua della Dea (ve n’è una proprio nel rifugio accessibile dalla piazza centrale del Forte Di Guardia) e spenderli per ottenere un Portacuore o un Portavigore i quali vi permetteranno di aumentare permanentemente la vostra vita o la vostra fatica.

Fin dall’inizio dell’avventura sarà quasi impossibile non imbattervi negli spiriti della foresta, ovvero i Korogu. Proprio come in Breath Of The Wild, questi esserini saranno sparsi in ogni dove, ed una volta scovati, vi ricompenseranno donandovi dei semi Korogu, i quali potranno poi essere ceduti a Castonne (che potrete incontrare proprio dirigendovi verso il Borgo dei Rito, non lontano dallo stallaggio menzionato in precedenza) in cambio della possibilità di aumentare lo spazio nel vostro inventario. Com’è facile intuire si tratta di qualcosa di molto utile, soprattutto considerando la nuova meccanica del Compositor, che permette di unire armi ed oggetti in combinazioni potenzialmente infinite. Pertanto potreste necessitare ben presto di ulteriore spazio per le vostre sperimentazioni.

Una nuova minaccia

Si conclude qui questa guida su dove andare e cosa fare prima, una volta messo nuovamente piede a Hyrule in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. Come abbiamo già detto in questo articolo, però, non trascurate assolutamente le potenzialità della pura e semplice esplorazione degli ambienti di gioco, la quale riesce ad essere fresca ed appagante come in pochi altri open world, grazie anche alle nuove e divertentissime abilità in possesso di Link.

E voi siete già tornati a vagare per le lande di Hyrule? Come sta andando la vostra avventura?