Vediamo insieme in questo articolo cosa giocare prima di iniziare il nuovissimo The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Con il seguito di Breath Of The Wild ormai in dirittura d’arrivo tra pochissimi giorni, i fan di tutto il mondo si stanno preparando a tuffarsi nell’ultima avventura di Link attraverso le lande (e, questa volta, anche i cieli) di Hyrule. Se volete arrivare preparati al meglio per questo nuovissimo capitolo della saga, noi siamo qui per aiutarvi: ecco a voi qualche consiglio su cosa giocare prima di The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Un viaggio lungo più di trent’anni

Prima di iniziare è bene fare una premessa per i neofiti: il linea generale praticamente ogni capitolo si lascia giocare senza che abbiate per forza un bagaglio di conoscenze pregresse sulla serie, in quanto le trame sono tendenzialmente autoconclusive e fatte per essere apprezzate anche a sé. Perché allora siamo qui a parlarvi di cosa giocare prima di The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom? Perché nel corso degli anni (complici le sempre più numerose citazioni ed elementi ricorrenti) si è andata via via rafforzando l’idea di definire una sorta di timeline dei vari titoli, la quale si pone l’obiettivo di definire un ordine cronologico dei capitoli usciti finora, contestualizzandoli in epoche ben definite.

Questo non vieta comunque di cominciare da un capitolo qualsiasi della serie e di goderne appieno l’esperienza, come abbiamo detto prima. Tuttavia, soprattutto nel caso di Breath Of The Wild e, molto probabilmente del suo imminente seguito (i quali, secondo la timeline appena citata, dovrebbero narrare cronologicamente gli ultimi eventi della storia di Hyrule), conoscere un pò di lore in più permette di apprezzare appieno gli svariati rimandi al passato di cui i suddetti titoli sono particolarmente pregni.

Tra cielo e terra – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: cosa giocare prima del nuovo capitolo

Se, come abbiamo detto, The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom racconta gli eventi cronologicamente più recenti della storia di Hyrule, a narrarne gli esordi è invece Skyward Sword, e dunque non possiamo non menzionarlo in questa guida su cosa giocare prima dell’arrivo del prossimo gioco. Proprio la caratteristica collocazione temporale di questi due capitoli, i quali si trovano letteralmente agli antipodi della timeline della serie, li rende lontani ma al contempo molto vicini. Non solo Skyward Sword fu il capitolo principale in 3D che precedette Breath Of The Wild (ed infatti in esso si scorgono alcuni elementi di gameplay che fecero da ovvie fondamenta per il capolavoro open world che venne dopo), ma in esso veniva raccontata la genesi del regno di Hyrule, nonché la creazione dell’iconica Spada Suprema e le gesta del primo Link e della prima Zelda, i quali vivevano su delle isole sospese nel cielo.

I vari trailer dell’imminente seguito di Breath Of The Wild hanno già mostrato diverse analogie con Skyward Sword, prima fra tutte proprio la presenza delle isole fluttuanti nel cielo. In un paio di occasioni abbiamo potuto notare anche una Spada Suprema piuttosto malridotta (dovremo forse riforgiarla? E che fine ha fatto Faih, lo spirito che vi alberga?), così come la presenza di una sorta di artefatti simili a gocce (o lacrime), che richiamano alla mente alcuni passaggi proprio di Skyward Sword. Infine va considerata anche la scelta di Nintendo di pubblicare in tempi recenti una remaster HD proprio di Skyward Sword (trovate qui la nostra recensione in merito). Che si tratti di una mossa pensata anche per permettere agli utenti di recuperare più facilmente questo (comunque bellissimo) titolo originariamente uscito per Wii U, in attesa di ciò che ci aspetta?

All’ora del crepuscolo – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: cosa giocare prima del nuovo capitolo

Il secondo titolo in questa lista su cosa giocare prima di cominciare The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom è Twilight Princess, uscito per Gamecube e Wii nel lontano 2006. Trattasi di uno dei capitoli più amati ed osannati dell’intera saga, e già solo per questo meriterebbe di essere recuperato. In esso, oltre alle lande di Hyrule (le quali contenevano alcune location divenute poi iconiche per la serie, come il ponte Hylia, ripreso peraltro anche in Breath Of The Wild), Link aveva modo di esplorare un mondo parallelo chiamato Regno del Crepuscolo, abitato dal popolo dei Twili.

Molte rovine ed elementi presenti in Breath Of The Wild, rimandavano agli Zonai, e, nei trailer e nei gameplay pubblicati finora, il sequel in arrivo ha mostrato ancor più rimandi a questo misterioso popolo. Trattasi, a quanto pare, di una tribù preistorica di guerrieri già citata in precedenza nella saga ma di cui si sa davvero molto poco. L’iconografia e le strutture però sembrano avere elementi in comune con quelle dei Twili. Trattandosi questi ultimi dei discendenti di una tribù di maghi originaria di Hyrule, ma esiliata nel Regno del Crepuscolo, tutto ciò potrebbe non essere un caso, ed il nuovo capitolo potrebbe rivelare un collegamento fra questi due misteriosi popoli.

La ballata dell’eroe del tempo – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: cosa giocare prima del nuovo capitolo

Chiudiamo con uno dei titoli che è praticamente impossibile non consigliare a chiunque, a prescindere da cosa giocare per prepararsi all’arrivo di The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom, ovvero Ocarina Of Time. Il capolavoro senza tempo uscito nel 1998 per Nintendo 64 è considerato all’unanimità come uno dei titoli più influenti della storia del medium videoludico, nonché uno dei videogiochi più belli mai creati. Come tale non stupisce il fatto che esso contenga alcuni degli elementi maggiormente ripresi poi anche da tutti i titoli successivi della saga. Ad esempio in esso furono introdotti per la prima volta il popolo degli Sheikah, divenuto poi fondamentale nei titoli successivi. Qui compaiono anche le Gerudo, e Ganon comincia ad essere associato proprio a tale popolo.

In alcune immagini mostrate abbiamo potuto vedere sette simboli attorno alla rappresentazione della dea Hylia. Il sette è un numero ricorrente nella serie, ed in Ocarina Of Time vi erano per l’appunto sette saggi da liberare in altrettanti dungeon. Come se ciò non bastasse, da alcune immagini comparse in rete sembra si possa scorgere la presenza di un nuovo personaggio i cui abiti paiono rifarsi a quelli delle fanciulle discendenti dei sette saggi di A Link To The Past. Che tutto ciò voglia significare anche il ritorno dei dungeon classici della serie? Magari in una forma più moderna? Non vediamo l’ora di scoprirlo.

Apri gli occhi, Link!

Quelli citati in questa guida sono solo alcuni consigli su cosa giocare per arrivare preparati e riuscire a cogliere le numerose sfumature della lore che sicuramente ci aspettano in The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom. La saga è però ricca di capitoli qualitativamente validissimi, che hanno resistito sorprendentemente alla prova del tempo. In conclusione a questo articolo, non lo abbiamo citato finora in quanto lo abbiamo dato per scontato, ma prima di tuffarvi nell’ultima avventura di Link il consiglio è quello aver almeno giocato a Breath Of The Wild, in quanto quello in arrivo è il seguito diretto del meraviglioso capitolo del 2017.

Anche voi siete ansiosi di mettere le mani sull’ultimo titolo della serie in arrivo? Sapevate che sul sito ufficiale è già stata svelata qualche info in più sull’incipit del gioco? Fateci sapere la vostra nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.