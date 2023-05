Offerte di maggio Ezviz: ecco i migliori prodotti in offerta

Ezviz con le offerte di maggio mette a disposizione corposi sconti su alcuni prodotti selezionati per avere il meglio col minimo sforzo

Approfitta delle vantaggiose offerte del mese di maggio dell’azienda Ezviz! Ezviz è un’azienda leader nel settore della sicurezza, specializzata in soluzioni intelligenti per la sorveglianza domestica. Scegli tra una vasta gamma di telecamere di alta qualità, sistemi di allarme affidabili e dispositivi per la casa intelligente, progettati per garantire la massima protezione per te e la tua famiglia. Approfitta delle promozioni esclusive su modelli selezionati e aggiorna il tuo sistema di sicurezza con le ultime tecnologie disponibili. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di rafforzare la sicurezza della tua casa e sfrutta le imperdibili offerte di maggio di Ezviz.

EZVIZ BC1C | Offerte di maggio Ezviz

La telecamera BC1C di Ezviz è dotata di una batteria ricaricabile da 7.800 mAh che offre una durata eccezionale fino a 210 giorni. Garantisce una sorveglianza di alta qualità con risoluzione Full HD 1080p sia di giorno che di notte, grazie alla visualizzazione a colori e ai faretti integrati. Con il rilevamento intelligente delle persone, riceverai solo avvisi pertinenti, evitando falsi allarmi. La telecamera è resistente alle intemperie e offre la comodità dell’audio bidirezionale. Inoltre, la BC1C dispone di archiviazione integrata da 32 GB e offre anche la possibilità di utilizzare il servizio di cloud storage Ezviz CloudPlay per una maggiore protezione dei dati.

EZVIZ DB1C | Offerte di maggio Ezviz

L’EZVIZ DB1C è un videocitofono ad alta definizione con risoluzione video 1080p HD e protezione impermeabile IP65. Grazie al suo algoritmo di intelligenza artificiale, rileva in modo intelligente il movimento delle persone, inviando notifiche pertinenti. Con un ampio campo visivo verticale di 170 gradi, registra in modo affidabile tutto ciò che è necessario vedere, incluso un pacchetto a terra. La funzione di audio bidirezionale consente di comunicare con i visitatori dalla comodità dell’applicazione Ezviz, ovunque ci si trovi. Inoltre, offre connettività Wi-Fi a doppia banda, permettendo di scegliere tra le frequenze 2,4 o 5 GHz per una connessione stabile.

EZVIZ Smartlock | Offerte di maggio Ezviz

L’EZVIZ Smartlock è una serratura intelligente con connessione Bluetooth, controllabile tramite l’app EZVIZ. Offre funzioni di sblocco e blocco, gestione degli utenti e controllo dello stato della porta. Dispone di auto-lock e modalità privacy, con possibilità di programmazione tramite l’app. L’installazione è semplice e non richiede modifiche permanenti. La tastiera esterna permette l’apertura tramite codice o mappa, con LED e allarme integrati. Collegandola al gateway EZVIZ A3, si ottengono funzioni aggiuntive come l’apertura remota temporanea per i visitatori e la gestione in tempo reale tramite l’app. In questo caso l’offerta sarà valida dal 22 maggio al 28 maggio.

EZVIZ C3X | Offerte di maggio Ezviz

Anche in questo caso l’offerta avrà inizio il 22 maggio e terminerà giorno 28 maggio. L’EZVIZ C3X è una telecamera di sicurezza con doppio obiettivo che cattura immagini a colori realistiche. Utilizzando due obiettivi, registra la luminosità e le informazioni sul colore per ottenere immagini dettagliate. Offre visione notturna a colori grazie a faretti integrati e lenti ottiche professionali, consentendo di identificare facilmente dettagli come il colore dei veicoli. Dispone di allarme con sirena e luce stroboscopica per spaventare gli intrusi, e il rilevamento umano e del veicolo attivato da AI evita falsi allarmi.

Conclusioni

Con le offerte di maggio di EZVIZ, è possibile migliorare la sicurezza e la comodità della tua casa. Dalle telecamere di sorveglianza ad alta risoluzione con visione notturna a colori alle serrature smart con connessione Bluetooth, EZVIZ offre soluzioni innovative e di alta qualità. Con caratteristiche come la durata della batteria prolungata, il rilevamento intelligente delle persone e la resistenza agli agenti atmosferici, queste offerte ti permettono di proteggere la tua casa in modo affidabile. Approfitta di queste promozioni per creare un ambiente sicuro e intelligente per te e la tua famiglia.

