The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come aumentare lo spazio dell’inventario

Rastrellare Hyrule per aumentare lo spazio nell’inventario di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è facile, se sapete come fare

Chi ha giocato a Breath of the Wild saprà benissimo cosa aspettarsi dall’inventario del seguito, perché il metodo per aumentare lo spazio a propria disposizione in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è esattamente come quello del predecessore. La libertà nel giostrarsi la chincaglieria non manca di certo, specie se si aggirano i limiti della borsa delle armi abusando del Compositor, ma abbiamo cattive notizie in merito. L’arsenale si riempie infatti in fretta, forse (sicuramente) ben più di quanto tempo si passi a scegliere cosa tenere e cosa no. Stringete i denti, però, perché presto il problema farà parte (?) del passato.

Un albero con qualche radice fuori posto – Come aumentare lo spazio dell’inventario in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Così come abbiamo riportato una cattiva notizia, però, ce n’è una buona: è possibile reperire il personaggio interessato per aumentare lo spazio del vostro inventario quasi all’inizio di Tears of the Kingdom, sebbene sia lo stesso metodo del precedente The Legend of Zelda. In altre parole, ebbene sì: si tratta proprio di Castonne. L’albero festaiolo, figura di riferimento per i Korogu, si può trovare dopo essere scesi dall’Isola Celeste delle Origini, ma dovrete prima aver sbrigato quel minimo di trama. Dirigetevi a parlare con Pruna presso la Torre di Guardia, e poi svoltate a nordovest rispetto al castello.

Proteggere Castonne dall’agguato degli (altri) alberi – Come aumentare lo spazio dell’inventario in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Troverete Castonne man mano che vi fate strada verso la regione di Hebra, a nordovest di Hyrule. Se passate per uno stallaggio chiamato Nuovo Stallaggio Dormedolce, saprete di essere sulla buona strada. Una volta che sarete vicini all’ingresso di una grotta nei pressi della Torre Topografica locale (una delle poche a non darvi beghe per entrare al suo interno), troverete una specie di pianta… eh, grassa. Tuttavia, Castonne non avrà tempo per parlarvi: ci sono mostri che si fingono alberi e che aspettano solo l’intervento di un buon boscaiolo. State attenti al loro schianto a terra e non dovrebbero darvi problemi. (Specie se usate i Frutti Ignei con il Compositor!)

Seminare il panico – Come aumentare lo spazio dell’inventario in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Dopo aver retrocesso i nemici a legna da ardere, parlate di nuovo con Castonne e lo troverete molto più su di giri. Più o meno. In realtà, le sue maracas suonano meglio se ci sono semi Korogu all’interno, il che significa che c’è una possibilità concreta che lo abbiate stanato per niente, se non vi siete procurati prima ciò che cerca. I semini sono facili da reperire quando ci si limita a esplorare; la parte difficile è mirare al completismo. Potete trovare i semi stanando i Korogu nascosti in giro per l’enorme mappa, oppure dando una… Ultramano ai Korogu viaggiatori che “cercano il loro amico”. A voi la scelta.

Il prezzo dell’equipaggiamento

Ad ogni modo, Castonne si proporrà di darvi una mano con un primo upgrade. Dovrete decidere se ampliare la borsa delle armi, la borsa degli archi o la borsa degli scudi. La prima miglioria tende a costare un solo semino, ma il numero tende ad aumentare abbastanza presto senza fare complimenti. Una volta scambiati due semi con Castonne, l’alberello penserà bene di levare le tende verso un punto non meglio precisato della mappa. I gusti di Castonne dettano condizioni un po’ vaghe su dove voglia andare: un luogo dove ci sia un po’ di movimento, ma dove non ci siano pericoli. E se…?

Restate in guardia

Provate a dirigervi verso la Torre di Guardia: oltre a dover assistere Rovely nella sua improbabile avanscoperta nel terzo open world del gioco, ovvero il Sottosuolo di Hyrule, è in questa hub che ritroverete, tra le altre cose, anche Castonne stesso. Tra i punti di interesse, naturalmente, vorremmo anche segnalare il Rifugio di Emergenza (ottimo anche durante i temporali, se vi manca un elemento privo di metallo tra le vostre spade, i vostri scudi o i vostri archi), nonché il mercato dove reperire i primi indumenti “eleganti”, un pozzo in cui tuffarvi e uno Stallaggio in costruzione.

