Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata, come sbloccare tutte le nuove abilità di Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

I siti di informazione videoludica in questi giorni sono piuttosto monotematici, dovete ammetterlo. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è preso il gigantesco spazio che merita (o perlomeno sembra meritare, aspettate la nostra recensione!) arrivando lo scorso 12 maggio in esclusiva per Nintendo Switch. Un titolo attesissimo sin dal suo annuncio, quando fu chiamato semplicemente il sequel di Breath of the Wild, cosa che era già sufficiente a far sussultare il cuore a tutti gli appassionati di Zelda. Questo perché il titolo del 2019 è stato apprezzato praticamente da chiunque e in ogni ambito, sia dal pubblico sia dalla critica, per la magistralità del saper riscrivere un franchise in chiave moderna senza stuccare o deludere nessuno. Ci sarà riuscito anche Tears of the Kingdom? Chi lo sa.

Prima di iniziare

Prima di scoprire come sbloccare tutte le nuove abilità in Tears of the Kingdom, vi ricordiamo che qui su tuttotek.it potete già trovare una lunga lista di guide a tema. A partire da dove trovare Epona a come importare i cavalli da Breath of the Wild, dai trucchi e consigli per i neofiti fino al compendio di titoli da giocare prima di approcciarvi a questo nuovo capitolo. E la lista è in espansione, quindi restate sintonizzati su queste pagine per saperne molto di più sulla nuova avventura di Link. Detto questo, passiamo al topic di questo articolo: le nuove abilità del nostro beneamato eroe.

Tante novità! | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come sbloccare tutte le abilità

Una delle novità più chiacchierate di Tears of the Kingdom sono le nuove abilità donate a Link con cui dover prendere confidenza sin dalle prime ore di gioco. Potrete utilizzarle per creare nuove armi, cavalcare rocce volando in cielo e, cosa ancor più sorprendente, costruire veri e propri veicoli. In questo breve articolo andremo a ripercorrere con voi quali sono queste nuove abilità aggiunte in Tears of the Kingdom, ma soprattutto come poterle sbloccare tutte facilmente. La buona notizia è una e ve la diamo subito: le nuove abilità saranno tutte disponibili nelle primissime ore di gioco e le potrete ottenere completando i sacrari dell’Isola Celeste delle Origini. Ce n’è una, aggiuntiva, che teniamo per la fine dell’articolo per evitare spoiler. Premesse fatte, buttiamoci a capofitto!

Come sbloccare Reverto | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come sbloccare tutte le abilità

Per sbloccare Reverto vi basterà completare il Sacrario Nachoyah sull’Isola Celeste delle Origini. Reverto è l’abilità che più è stata mostrata nei vari trailer di Tears of the Kingdom e vi permette, concettualmente, di riportare indietro il tempo. Potrete quindi, ad esempio, utilizzarla su una roccia caduta da un’isola del cielo per rispedirla verso l’alto come fosse un ascensore, in modo tale da sfruttarla per poi usare la paravela e raggiungere luoghi prima troppo lontani. Potrete anche utilizzarla per danneggiare i nemici, ad esempio, e in ogni modo potenzialmente creativo che vi verrà in mente nelle decine di ore che passerete ad Hyrule.

Come sbloccare Compositor | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come sbloccare tutte le abilità

Per sbloccare Compositor vi basterà completare il Sacrario In-isa sull’Isola Celeste delle Origini. Utilizzare l’abilità Compositor vi permetterà di combinare armi, scudi, frecce e qualsivoglia equipaggiamento con altri oggetti inanimati per creare armi speciali, ciascuna con abilità uniche. A tempo debito arriverà anche la nostra guida per le migliori combinazioni con Compositor, dateci ancora un po’ di tempo per esplorare al meglio Tears of the Kingdom. E se non siete soddisfatti del vostro operato, ricordatevi sempre che potete smantellare le vostre creazioni.

Come sbloccare Ultramano | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come sbloccare tutte le abilità

Per sbloccare Ultramano vi basterà completare il Sacrario Ukouh sull’Isola Celeste delle Origini. L’abilità Ultramano si differenzia da Compositor perché più che permettervi di fondere oggetti, vi consentirà di unirli letteralmente. In questo modo potrete creare veicoli, che siano barche, macchine o addirittura aerei. Vi servirà molto anche per risolvere i numerosi enigmi ambientali sparsi nel mondo di gioco!

Come sbloccare Ascensus | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come sbloccare tutte le abilità

Per sbloccare Ascensus vi basterà completare il Sacrario Gutanbac sull’Isola Celeste delle Origini. Ascensus è un’abilità che, stando a quanto svelato dagli stessi sviluppatori, è nata inizialmente come funzione di debug. Vi permetterà di evitare la scalata delle montagne, che notoriamente è il modo migliore per finirvi la stamina. Potrete direttamente volare verso l’alto in qualsiasi luogo sia presente una superficie sopra la vostra testa. A quel punto, Link passerà attraverso il soffitto e si ritroverà sopra la caverna o il tempio, ad esempio, arrivando dunque in cima.

SPOILER: come sbloccare l’abilità finale di Link | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come sbloccare tutte le abilità

Una volta sbloccate le quattro abilità di cui sopra e completata la regione dell’Isola Celeste delle Origini, potrete andare tranquillamente ad esplorare Hyrule. Tuttavia, potrete immediatamente notare che nel vostro menu di selezione rapida delle abilità c’è ancora un qualcosa che manca. Come sbloccare l’abilità finale di Link? Ve lo diciamo nel prossimo paragrafo, ma fate attenzione perché potrebbero essere presenti spoiler che chi vuole vivere il gioco appieno non desidera leggere. Quindi, se siete fra quest’ultimi, fermatevi qui.

L’ultima abilità di Link in Tears of the Kingdom si chiama Autocostruzione, che vi permetterà di ricreare le ultime trenta macchine che avrete costruito con Ultramano. In sintesi, Autocostruzione consente di ricreare, da una lista comprendente le più recenti, tutto ciò che avete già costruito in passato con Ultramano senza aver bisogno di farlo manualmente. L’unica richiesta è quella di avere i materiali necessari nelle vicinanze e, nel caso ciò non fosse possibile, dovrete consumare il prezioso materiale Zonanio.

Buon divertimento a Hyrule!

E questo era tutto ciò che dovete sapere sul come sbloccare tutte le abilità di Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.