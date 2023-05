The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, trucchi e consigli per i neofiti

In questa guida potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per aiutare i nuovi giocatori ad affrontare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Essendo un sequel diretto, il nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom presenta molti elementi in comune con Breath of the Wild. Se avete giocato al precedente capitolo di sicuro non avrete alcun problema ad affrontare la nuova opera di Nintendo, ma i neofiti invece potrebbero restare spiazzati davanti alla vastità del mondo di gioco. Per aiutare i nuovi giocatori abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per affrontare al meglio The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Controllate le impostazioni – Zelda Tears of the Kingdom: trucchi e consigli

Iniziamo subito la nostra lista di trucchi e consigli parlando di una cosa che spesso i giocatori tendono ad ignorare: le impostazioni. Anche su console infatti smanettare tra le opzioni potrebbe aiutarvi a migliorare sensibilmente la vostra esperienza di gioco.

Dalle impostazioni potrete modificare tanti parametri classici come la sensibilità delle levette e il layout dei comandi, ma non solo. Volendo infatti potete anche cambiare il funzionamento della minimappa e disabilitare il motion control della Switch in alcuni frangenti. Insomma, prima di gettarvi a capofitto nella vostra avventura, vi suggeriamo di spendere qualche minuto nella schermata delle impostazioni.

Fate attenzione al meteo – Zelda Tears of the Kingdom: trucchi e consigli

Come nel precedente capitolo, anche in Tears of the Kingdom avrete la possibilità di imbattervi in un gran numero di fenomeni atmosferici diversi. Spesso nei videogiochi questi elementi non hanno un vero impatto sul gameplay, ma in questo caso la situazione è ben diversa.

A seconda del clima e del meteo dovrete infatti fare i conti con diverse sfide aggiuntive. Ad esempio esplorare luoghi troppo caldi o troppo freddi senza il giusto equipaggiamento potrebbe rivelarsi fatale, e anche la pioggia finirà col complicarvi la vita visto che arrampicarsi sulle superfici bagnate è quasi impossibile. Inoltre dovrete fare attenzione anche alle tempeste, dato che se indossate degli equipaggiamenti metallici potreste rischiare di attirare dei fulmini su di voi. Per evitare di ritrovarvi in una brutta situazione vi consigliamo quindi di stare sempre molto attenti quando entrate in una regione inesplorata e di portare con voi un gran numero di pozioni e oggetti curativi.

Raccogliete tutto – Zelda Tears of the Kingdom: trucchi e consigli

Esplorando Hyrule vi imbatterete di sicuro in un gran numero di materiali che vanno da semplici piante fino ad insetti e addirittura parti di mostro. Inizialmente non saprete cosa farvene di tutti questi oggetti, ma nonostante ciò vi consigliamo caldamente di raccoglierne il più possibile ogni volta che potete. Combinando i materiali presso un calderone avrete infatti la possibilità di creare cibi e pozioni capaci di conferire a Link una miriade di bonus diversi. Per ottenere dei buoni risultati è necessario sperimentare un po’ con diversi ingredienti e per questo motivo è importante averne sempre con voi il più possibile.

Usate la furtività – Zelda Tears of the Kingdom: trucchi e consigli

In Tears of the Kingdom avrete la possibilità di accovacciarvi per muovervi furtivamente e per affrontare il gioco nel migliore dei modi è importante sfruttare bene questa meccanica sin da subito. Spostandovi silenziosamente avrete la possibilità di attaccare alle spalle i nemici ignari ed evitare alcuni pericoli, ma non solo.

La furtività è molto importante anche per raccogliere alcuni materiali molto rari, come gli insetti. Queste creaturine infatti devono essere approcciate con moltissima cautela, dato che al minimo rumore scapperanno via e non potrete più ritrovarle per un bel po’.

Schivate e parate! – Zelda Tears of the Kingdom: trucchi e consigli

Il combattimento di Zelda è molto basilare e proprio per questo è importante riuscire a padroneggiarlo sin da subito. In particolare vi consigliamo di fare molta pratica sia nello schivare gli attacchi che nel deviarli con lo scudo. Imparando ad utilizzare queste due meccaniche col giusto tempismo riuscirete infatti ad avere dei grossi vantaggi in combattimento e potrete sconfiggere anche i nemici più pericolosi senza alcuna difficoltà.

Restate full HP – Zelda Tears of the Kingdom: trucchi e consigli

In generale è sempre vantaggioso avere il maggior numero di punti vita possibili in ogni momento, ma questo è ancora più importante nelle prime ore di gioco. All’inizio della vostra avventura infatti link avrà davvero pochissimi cuori e di conseguenza basteranno pochi colpi ad eliminarvi. In Tears of the Kingdom sono presenti moltissime minacce in grado di danneggiarvi senza che ve ne accorgiate quindi, per evitare di morire in maniera inaspettata, vi consigliamo di curarvi ogni volta che ne avrete la possibilità.

Mettete gli indicatori – Zelda Tears of the Kingdom: trucchi e consigli

L’esplorazione è sicuramente l’aspetto più importante di Tears of the Kingdom, ma per alcune persone potrebbe risultare un po’ complicata. Considerando la grande libertà offerta dal titolo certi giocatori potrebbero sentirsi spaesati, ma per fortuna potrete aiutarvi grazie alle funzioni della mappa.

La mappa infatti non solo vi permetterà di orientarvi nel mondo di gioco, ma vi consentirà anche di posizionare degli indicatori che saranno ben visibili anche mentre esplorate Hyrule. Piazzare questi segnalini è davvero molto importante per muoversi nell’open world, e per questo motivo vi invitiamo ad utilizzarli praticamente sempre.

Pronti a una nuova avventura!

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Adesso che conoscete per bene le basi, di sicuro non avrete problemi ad intraprendere la vostra avventura nel regno di Hyrule. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata anche alle altre guide dedicate presenti sul sito:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch dal 12 maggio.