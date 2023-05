In questa nostra guida vi spieghiamo dove trovare Epona nel nuovissimo The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom

Con il seguito di Breath Of The Wild ormai finalmente tra noi, i fan di tutto il mondo possono finalmente tuffarsi nell’ultima avventura di Link attraverso le lande (e, questa volta, anche i cieli) di Hyrule, nel tentativo di far fronte ad una nuova pericolosissima minaccia. Nel gioco, fra le altre cose, fa il suo ritorno anche Epona, ed in questa guida vi spieghiamo nel dettaglio dove trovare l’iconica cavalcatura della serie.

Più di un semplice cavallo – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco dove trovare Epona

Prima di cominciare questa guida su dove trovare Epona in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, facciamo un attimo di chiarezza su chi è questo personaggio e perché è così importante. Trattasi di un cavallo femmina comparso per la prima volta nel celebre Ocarina Of Time, titolo che peraltro introduceva per la prima volta anche le cavalcature nella serie. Da allora la cavalla è diventata un personaggio ricorrente al fianco di Link, comparendo in bene o male quasi tutti i titoli della serie che sono giunti dopo. In Breath Of The Wild era possibile ottenerla sfruttando un particolare Amiibo, mentre qui il metodo sarà decisamente più semplice.

Una tappa fondamentale – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco dove trovare Epona

Una volta completato l’incipit del gioco, sarà possibile lasciare la grande isola fluttuante di partenza per scendere finalmente sulla terra ferma e cominciare ad esplorare le lande di Hyrule. Come per il suo predecessore, la vastità del mondo di gioco vi farà presto desiderare una cavalcatura adeguata a muovervi più rapidamente. Molto probabilmente Epona sarà la prima di cui entrerete in possesso, in quanto Tears Of The Kingdom vi permetterà di capire abbastanza presto dove trovare la storica cavalcatura di Link.

Al galoppo per le praterie – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco dove trovare Epona

Come in Breath Of The Wild, anche qui faranno il loro ritorno gli stabilimenti sparsi per le terre di Hyrule, nei quali potrete accamparvi e svolgere varie azioni. Con ogni probabilità, il primo di questi nel quale vi recherete sarà lo stabilimento di New Serenne. Qui vi basterà parlare col proprietario per innescare un breve dialogo. Alla conclusione dello stesso potrete aprire il menu di selezione dei cavalli, dove dovreste trovare fin dall’inizio proprio Epona, perciò per ottenere la tanto agognata cavalcatura in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom non occorrerà fare altro che selezionarla da li, per potersi poi lanciare subito al galoppo verso la vostra prossima meta.

Un gradito ritorno

Si conclude qui questa breve guida su dove trovare Epona in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. Ottenerla, in questo nuovo capitolo della saga, è cosa piuttosto semplice, come avete potuto leggere. Ovviamente però, come nel caso del suo predecessore, essa non sarà l’unica cavalcatura disponibile nel gioco e sarete liberi di ottenerne altre senza problemi, perfino importandole dal precedente titolo della saga, qualora l’aveste giocato. A proposito, nel caso ve la foste persa, trovate a questo link la nostra guida su cosa giocare prima di questo nuovo attesissimo capitolo.

Cosa ne pensate? Siete già tornati a vagare per le lande di Hyrule?