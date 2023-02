In questa guida vi spiegheremo come funziona il quiz di scelta della casa di appartenenza a cui dovrete sottoporvi all’inizio di Hogwarts Legacy

Se siete dei fan di Harry Potter sicuramente conoscerete bene Tassorosso, Corvonero, Serpeverde e Grifondoro, le quattro casate presenti ad Hogwarts. Per essere assegnato ad una casa, ogni nuovo studente di magia deve sottoporsi ad un test fatto dall’iconico Cappello Parlante della scuola.

Questo misterioso oggetto senziente vi smisterà nella casata più adatta a voi, ma purtroppo non è detto che sia anche quella che volete. Grazie a questa guida però potrete capire bene come funziona il quiz di scelta della casa di Hogwarts Legacy, permettendovi così di essere assegnati facilmente a quella che preferite.

Metodi alternativi – Hogwarts Legacy: come funziona il quiz di scelta della casa

Prima di parlare del quiz, vogliamo ricordarvi che in Hogwarts Legacy esiste anche un metodo alternativo per la scelta della casa. Se siete registrati al fan club di Harry Potter potete infatti decidere di collegare il vostro account del sito a quello di Warner Bros Games, così da essere automaticamente assegnati alla vostra casata. Il processo di collegamento dei profili potrebbe essere un po’ complesso per alcune persone ma per fortuna, se siete in difficoltà, potete dare un’occhiata alla nostra guida dedicata.

Domande importanti – Hogwarts Legacy: come funziona il quiz di scelta della casa

Una volta iniziato il quiz, il Cappello Parlante inizierà subito a farvi una serie di domande personali. Generalmente sarete liberi di rispondere nel modo che preferite, dato che la maggior parte delle vostre scelte non andranno ad influenzare la casa a cui sarete assegnati.

L’unica domanda a cui dovrete prestare attenzione infatti è quella dove vi sarà chiesto di scegliere tra Audacia, Curiosità, Lealtà e Ambizione, dato che a seconda della vostra risposta sarete assegnati ad una casata specifica. Qui di seguito potrete vedere a quale casa corrisponde ogni risposta:

Audacia Grifondoro

Curiosità Corvonero

Lealtà Tassorosso

Ambizione Serpeverde



Ripensamenti – Hogwarts Legacy: come funziona il quiz di scelta della casa

Una volta completato il quiz sarete stati assegnati ad una delle quattro case della scuola, ma questa decisione non è ancora definitiva. Alla fine del test infatti vi verrà chiesto per l’ultima volta se siete soddisfatti del risultato o se invece volete entrare in una casata diversa.

In questo modo, in caso abbiate avuto degli improvvisi ripensamenti, potrete comunque entrare nella vostra casa preferita. Fate attenzione però, perché questa sarà l’unica volta in cui vi verrà data la possibilità di cambiare casata.

Vita da maghi

Qui si conclude il nostro articolo su come funziona il quiz di scelta della casa di Hogwarts Legacy. Adesso che siete stati assegnati alla casata che preferite, potrete finalmente iniziare a divertirvi con le tante attività offerte dalla scuola di magia. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle altre guide presenti sul nostro sito:

Qui si conclude il nostro articolo su come funziona il quiz di scelta della casa di Hogwarts Legacy. Adesso che siete stati assegnati alla casata che preferite, potrete finalmente iniziare a divertirvi con le tante attività offerte dalla scuola di magia.