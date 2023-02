Canon R8: uno sguardo all’attuale sistema R

Canon conferma i rumors degli ultimi mesi e rinnova il parco macchine della serie R di mirrorless lanciando ufficialmente sul mercato la nuova R8 e la entry level R50

Canon ha confermato le notizie che circolavano da mesi circa il lancio di nuovi prodotti per la gamma R ovvero la gamma di fotocamere mirrorless. L’azienda ha infatti annunciato ufficialmente un rinforzo importante nella gamma di mirrorless lanciando sul mercato la nuova Canon R8, mirrorless full frame di fascia alta che prende l’eredità della R6 mark II.

Il rinnovo però non finisce qui, perchè Canon ha anche annunciato la mirrorles R50, di fascia entry level di dimensioni molto compatte che prende l’eredità della M50 mark II di cui è cessata la produzione.

Canon EOS R8: caratteristiche principali

EOS R8 è dotata di un sensore CMOS full frame da 24.2 megapixel, la stessa risoluzione di EOS R6 Mark II, offrendo tutti i vantaggi della qualità dell’immagine del sensore full frame. Questo sensore di qualità superiore offre un’elevata velocità di lettura che consente la riduzione del rolling shutter, e permette di raggiungere una velocità di scatto continuo di 40 fps, fino a 102.400 ISO con basso rumore. EOS R8 è quindi perfetta per le riprese in ambienti scarsamente illuminati con soggetti in movimento. L’ampia gamma dinamica consente inoltre di scattare foto sorprendenti dai colori vivaci mentre il sensore full frame offre una profondità di campo ridotta che crea sfondi fuori fuoco sui quali far risaltare i soggetti.

Con un peso di circa 461 g (scheda e batteria incluse), EOS R8 è la fotocamera full frame più leggera del sistema EOS R. Il suo corpo compatto, le cui dimensioni ricordano quelle del modello EOS RP (132,5 x 86,1 x 70 mm), racchiude una serie di funzioni aggiuntive di livello professionale. EOS R8 è dotata di un EVF ad alta risoluzione da 2,36 milioni di punti con frequenza di aggiornamento di 120 fps e supporta le schede SD UHS-II. L’interfaccia intuitiva agevola l’uso della fotocamera in movimento grazie a un’utile ghiera di selezione con 12 modalità di ripresa e un interruttore dedicato per passare dalla ripresa fotografica a quella video.

Sensore full frame CMOS da 24.2 megapixel

Registrazione video 4K a 60p in oversampling 6K sull’intera larghezza del sensore e registrazione full HD a 180 fps

EVF ad alta risoluzione da 2,36 milioni di punti con frequenza di aggiornamento di 120 fps

Rilevamento intelligente del soggetto per animali, veicoli e persone

Connessione Wi-Fi e Bluetooth sempre attiva

Caratteristiche principali di RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM

Zoom standard 2x con ampia copertura grandangolare a partire da 24 mm

Stabilizzazione ottica dell’immagine fino a 4.5 stop

Fino a 7 stop con controllo coordinato di OIS x IBI

STM di tipo lineare per AF video fluido

La mirrorless EOS R8 sarà disponibile da fine aprile 2023 al prezzo di 1.899,99 € solo body.

Canon Eos R50: caratteristiche principali e prezzo

Una macchina nuova che nel complesso presenterà un corpo quasi identico alla Rp e delle caratteristiche molto simili alla R6 attualmente sul mercato e che probabilmente rimarrà ancora in produzione, ma con prezzi lievemente inferiori.

Per quanto riguarda invece la fascia entry level Canon sostituisce la M50 dopo la cessata produzione, con l’introduzione necessaria di una mirrorless della stessa fascia: la R50.

La nuova mirrorless sistema APS-C ha un sensore da 24 megapixel, raffica 15 FPS, video 4K a 30 p con un meso di 375 grammi e per tutte le sue caratteristiche si avvicina molto alle esigenze dei vlogger e content creator. Appare più accessibile a livello di prezzo rispetto alla R10 perché ha anche delle differenze ovvero che il sistema AF non riconosce soggetti in movimento e la mancanza dei due formati Raw, Dual Pixel Raw e Burst Raw.

La Canon R50 sarà disponibile a fine marzo al prezzo di € 899 solo body con un prezzo che appare lievemente alto per una entry level che dovrebbe avvicinare gli appassionati di fotografia ad una macchina per la prima volta. Attendiamo però l’ufficiale disponibiiltà della macchina sul mercato per poterne confermare le potenzialità.