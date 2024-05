Disney Plus: tutte le uscite di giugno 2024

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, tutte le nuove uscite in arrivo a giugno 2024 nel catalogo di Disney Plus: da The Acolyte alla nuova stagione di Abbott Elementary, con cosa ci potremo divertire nel primo mese estivo dell’anno?

Con l’arrivo dell’estate, il desiderio di relax e svago aumenta esponenzialmente. E cosa c’è di meglio che godersi un film o una serie TV sotto l’ombrella o sul divano climatizzato? Le piattaforme di streaming ci offrono un’infinità di possibilità per trascorrere le nostre giornate estive all’insegna dell’intrattenimento. Giugno 2024 su Disney Plus si preannuncia ricco di novità, con un mix di serie TV, film e documentari che accontenteranno tutti i gusti: vediamole insieme tutte le uscite del prossimo mese in questo articolo dedicato.

Tutte le uscite su Disney Plus del mese di giugno 2024

Amanti di Star Wars, preparatevi! Il 5 giugno arriva The Acolyte: La seguace, serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari e pronta a catapultarvi in un’epoca inesplorata della galassia lontana lontana. Per gli appassionati di comedy, invece, il 12 giugno è imperdibile la terza stagione di Abbott Elementary, dopo un’ottima seconda iterazione, mentre gli amanti del calcio non potranno perdersi la terza stagione di Welcome to Wrexham.

Se preferite i film, il mese si apre con Becoming Karl Lagerfeld (7 giugno), biopic dedicato al celebre stilista. Il 25 giugno arriva poi Diane von Furstenberg: Woman in Charge, che ripercorre la vita e la carriera dell’iconica designer. Tra i thriller, da non perdere Lucrecia: Omicidio a Madrid (data di uscita non ancora comunicata). E per gli amanti degli animali? Disney+ ha pensato anche a voi! Il 14 giugno arriva Billy & Molly: An Otter Love Story, documentario National Geographic che racconta la tenera storia d’amore tra due lontre.

La lista completa

Qua sotto trovate la lista completa delle uscite su Disney Plus di giugno 2024

Clipped (film) | 4 giugno

(film) | 4 giugno The Acolyte: La seguace (serie) | 5 giugno, primi due episodi

(serie) | 5 giugno, primi due episodi Becoming Karl Lagerfeld (serie) | 7 giugno

(serie) | 7 giugno Queenie (serie) | 7 giugno

(serie) | 7 giugno Abbott Elementary (serie, Stagione 3) | Primi episodi disponibili dal 12 giugno

(serie, Stagione 3) | Primi episodi disponibili dal 12 giugno Welcome to Wrexham (serie, Stagione 3) | 12 giugno

(serie, Stagione 3) | 12 giugno Billy & Molly: An Otter Love Story (documentario National Geographic) | 14 giugno

(documentario National Geographic) | 14 giugno We Were the Lucky Ones (serie) | 19 giugno

(serie) | 19 giugno Diane von Furstenberg: Woman In Charge (film) | 25 giugno

(film) | 25 giugno The Veil (serie) | 26 giugno

(serie) | 26 giugno Lucrecia: Omicidio a Madrid (film) | 27 giugno

E queste erano dunque tutte le prossime uscite su Disney Plus previste per il mese di giugno 2024! Fateci sapere che cosa guarderete voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

