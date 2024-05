Dopo tanti rumor, leak e voci di corridoi, finalmente Sony ha annunciato la data ufficiale del nuovo State of Play di Maggio

Ormai è da un bel po’ di tempo che Sony non si fa sentire dai videogiocatori, ma adesso sembra che finalmente qualcosa stia per accadere. Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di leggere online tanti rumor e speculazioni varie sul prossimo evento PlayStation, e adesso finalmente ci sono delle novità. Sony infatti ha annunciato ufficialmente lo State of Play di Maggio e a quanto pare arriverà davvero tra pochissimo.

Lo State of Play di Maggio sarà trasmesso domani!

Sony ha confermato tramite un tweet ufficiale che il prossimo State of Play si terrà a mezzanotte (ora italiana) del 30 maggio, cioè tra poco più di 24 ore. L’evento avrà una durata di all’incirca trenta minuti e fornirà informazioni su ben 14 titoli in sviluppo sia per PS5 che per PSVR2. Inoltre sembra che ci saranno delle novità anche per quanto riguarda dei giochi PlayStation Studios che dovrebbero essere pubblicati entro quest’anno.

Per il momento non sappiamo nello specifico quali saranno i 14 titoli mostrati ma, basandoci sui recenti leak, possiamo provare a indovinare. Ad esempio tra i giochi PlayStation Studios potrebbe essere presente il tanto chiacchierato nuovo titolo di Astro Bot per PS5. In più, dato che nello stesso giorno si terrà la trasmissione dedicata a Silent Hill, è probabile che anche qualche titolo di Konami farà la sua comparsa sul palco di Sony. Infine è possibile che anche Capcom mostri qualcosa durante l’evento PlayStation, come ad esempio il nuovo Resident Evil oppure Monster Hunter Wilds.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.