Scopriamo insieme in questa guida dedicata, quali sono le principali differenze fra le quattro ormai famose case disponibili in Hogwarts Legacy: sarete Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso o Corvonero?

Si sta avvicinando inesorabilmente il day one del titolo più atteso di Febbraio 2023, perlomeno da una vastissima cerchia di videogiocatori fan dell’ormai eterno Harry Potter. Stiamo parlando ovviamente di Hogwarts Legacy, titolo che già molti di voi staranno sicuramente giocando (considerando che da oggi si è sbloccato il gioco per chi ha preordinato la Deluxe Edition) e che molti altri stanno aspettando per il prossimo 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X | S (dopo il rinvio delle versioni old-gen e Nintendo Switch). Lo stiamo giocando anche noi, per potervi dare una dettagliata idea sul titolo di Avalanche Software e Warner Bros, ma prima di avventurarci nella recensione abbiamo pensato di introdurvi come possiamo al gioco. Per esempio: ma voi le conoscete le differenze fra le quattro iconiche case di Hogwarts Legacy?

Sarà il cappello a parlare, anche stavolta!

La casa (non casata!) che sceglierete all’inizio dell’avventura influenzerà ovviamente il vostro percorso all’interno delle mura di Hogwarts. Come da tradizione, la vostra scelta potrà cadere su quattro possibilità diverse: Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero. Qualsiasi casa sceglierete non vi verrà precluso nulla in termini di trame e sottotrame, ma in ogni caso un Grifondoro avrà un’esperienza diversificata rispetto a un Serpeverde e così via. In che senso? Ve lo spieghiamo noi: quali sono le differenze fra le varie case in Hogwarts Legacy?

Dai colori effettivi a quelli… dell’animo | Hogwarts Legacy: quali sono le differenze fra le case?

Innanzitutto le case si distinguono in base al colore: il rosso appartiene al Grifondoro, il blu a Corvonero, il giallo a Tassorosso e, infine, il verde a Serpeverde. Inoltre, ciascuna cerchia ha una sorta di “archetipo” di mago a cui si fa riferimento e ciascun appartenente ne racchiude le caratteristiche principali, sia a livello caratteriale sia comportamentale.

Ad esempio, gli appartenenti alla casa di Grifondoro sono solitamente coraggiosi ed intrepidi, i Corvonero sono invece intelligenti e curiosi. Gli studenti di Tassorosso sono leali e laboriosi, mentre i Serpeverde sono ambiziosi e molto abili nell’utilizzo delle Arti Oscure. Scegliete saggiamente, oppure fatevi aiutare dal sito ufficiale!

Le sale comuni | Hogwarts Legacy: quali sono le differenze fra le case?

Anche la sala comune di ciascuna casa è profondamente differente e cambierà in base a quale scelta prendete ad inizio gioco. Ad esempio, quella dei Corvonero è sita in una torre con molte finestre da cui filtra la luce del sole, mentre quella dei Tassorosso è sottoterra, molto più calda e ed accogliente. A variare è anche il vestiario, che in Hogwarts Legacy si adatterà ai colori della vostra casa scelta. Otterrete numerose sciarpe, mantelli, vesti, gonne e molto altro che vanno a rappresentare, sia in termini di colori sia di stile, la casa da voi scelta. Quindi, ovviamente, non otterrete mai un mantello Grifondoro se avete scelto Serpeverde.

Non ci sono ulteriori differenze nella scelta delle case in Hogwarts Legacy. Come già detto in apertura, la storia sarà la stessa a prescindere da qualsiasi legame stringerete con i quattro gruppi principali. Sarete voi a dettare il vostro destino: d’altronde stiamo sempre parlando di un RPG.

Queste erano le principali differenze fra le quattro case in Hogwarts Legacy.