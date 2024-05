Mad Max The Wasteland: quando vedrà la luce il sequel di Furiosa?

Durante un podcast, il regista australiano George Miller ha parlato del sequel di Furiosa, ovvero Mad Max The Wasteland. Il punto è, considerando il box office, quando vedrà la luce?

Di recente, il regista dell’ultimo capolavoro della saga di Mad Max, George Miller, è tornato a parlare di quello che sarà il sequel di Furiosa, ovvero Mad Max The Wasteland. Il film inizialmente doveva essere un sequel di Fury Road, ma alla fine il regista ha puntato a renderlo un altro prequel. In questo caso, però, il film parlerebbe di Max Rockatansky, il protagonista di Fury Road interpretato da Tom Hardy. Ovviamente anche in questo caso ci sarebbe un cambio di attore, visto che è ambientato nello stesso periodo di Furiosa. Il problema però è che il film ha avuto un pessimo box office, il peggiore Memorial Day dal 1995, nonostante comunque il film abbia avuto dei riscontri più che positivi, sia da parte della critica che del pubblico. Ora, considerando questi risultati che difficilmente porteranno a superare i 300 milioni a fine corsa, quando vedremo Mad Max The Wasteland?

Mad Max The Wasteland: che speranze ci sono per il sequel di Furiosa

Furiosa però non è il primo film di Mad Max che ha incontrato difficoltà negli incassi. La stessa sorte infatti toccò anche a Mad Max Fury Road, che ai tempi riuscì a guadagnare “solo” 380.400.000 di dollari, a fronte di un budget simile a quello di Furiosa. Warner Bros tuttavia ha bisogno che il film guadagni almeno 300 milioni per dare subito il via a The Wasteland, ma la situazione è dura. L’unica speranza che abbiamo di vedere presto un altro film della saga è che Furiosa percorra la stessa strada di Fury Road, salvandosi quindi all’ultimo. La situazione è dura più che altro perché questi film sono sempre vietati ai minori di 17 anni, un fattore che aggrava molto sugli incassi, tagliando fuori una buona parte del pubblico.

Staremo a vedere se Furiosa riuscirà a guadagnare abbastanza da dare subito il via a un altro film, stavolta con Mad Max protagonista. Voi avete visto Furiosa? Vi è piaciuto? Se non l’avete ancora visto, vi rimandiamo alla nostra recensione senza spoiler di Furiosa: A Mad Max Saga. Restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

